Tanak, İspanya'da şampiyonluğunu ilan etti

2019 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) İspanya'da düzenlenen 13. ayağında 2. olan Toyota Gazoo takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak, son yarış öncesi şampiyonluğu garantiledi.

Şampiyonanın 17 etaptan oluşan on üçüncü mücadelesinde, pilotlar klasmanını zirvede bitiren isim belli oldu.

325,5 kilometrelik yarışı, 3 saat 7 dakika 39.6 saniyede tamamlayan Hyundai Shell Mobis'in Belçikalı sürücüsü Thierry Neuville, bu sezon 3, kariyerinin 12. ralli zaferine ulaştı. Fakat şampiyonluk, liderin 17.2 saniye arkasında 2. olan Ott Tanak'a gitti.

Ekstra puan veren son etabı, 10 dakika 49.6 saniyelik derecesiyle kazanan Tanak, bitime bir yarış kala Neuville ile arasındaki farkı 36 puana çıkararak kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

WRC şampiyonluğuna ulaşan ilk Estonyalı pilot olan 32 yaşındaki Tanak, Fransız Sebastien Ogier'in (Citroen Total) 6 yıllık hakimiyetine de son verdi.

Takım arkadaşı Neuville'in 17.6 saniye gerisindeki Dani Sordo ise yarışı 3. sırada bitirdi.

WRC'nin 14. ve son ayağı, 14-17 Kasım tarihlerinde Avustralya'da düzenlenecek.

Pilotlar klasmanının ilk 3 sırasında şu isimler yer alıyor:

1. Ott Tanak (Estonya): 263 puan

2. Thierry Neuville (Belçika): 227

3. Sebastien Ogier (Fransa): 217