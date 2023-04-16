Tanal'dan Erdoğan'a Harran Üniversitesi Yanıtı: "Üniversite 11 Temmuz 1992'de Kuruldu. Harran Üniversitesi Varken AKP Diye Bir Parti Yoktu" - Son Dakika
Üye Girişi

Tanal'dan Erdoğan'a Harran Üniversitesi Yanıtı: "Üniversite 11 Temmuz 1992'de Kuruldu. Harran Üniversitesi Varken AKP Diye Bir Parti Yoktu"

16.04.2023 20:49

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Şanlıurfa'da "Kardeşlerim, Harran Üniversitesi'ni kim yaptı? Ötekiler sadece konuşmayı bilir. Biz ise söylediğimiz her şeyi yapmayı namus borcu olarak biliyoruz" diye konuşmasına tepki gösterdi. Tanal, "Harran Üniversitesi, 11 Temmuz 1992 yılında kuruldu. Harran Üniversitesi varken AKP diye bir parti yoktu" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Şanlıurfa'da "Kardeşlerim, Harran Üniversitesi'ni kim yaptı? Ötekiler sadece konuşmayı bilir. Biz ise söylediğimiz her şeyi yapmayı namus borcu olarak biliyoruz" diye konuşmasına tepki gösterdi. Tanal, "Harran Üniversitesi, 11 Temmuz 1992 yılında kuruldu. Harran Üniversitesi varken AKP diye bir parti yoktu" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Şanlıurfa'da deprem konutları temel atma törenini katıldı. Erdoğan konuşmasının bir bölümünde, "Kardeşlerim, Harran Üniversitesi'ni kim yaptı? Ötekiler sadece konuşmayı bilir. Biz ise söylediğimiz her şeyi yapmayı namus borcu olarak biliyoruz" dedi.
CHP'nin Şanlıurfa milletvekili adayı olan Mahmut Tanal, Erdoğan'ın sözlerini Twitter hesabı üzerinden, konuşmanın o bölümünü de paylaşarak tepki gösterdi. Tanal'ın açıklaması şöyle:
"Şanlıurfa mitinginde konuşan Erdoğan, Harran Üniversitesi'ni biz kurduk diyor. Harran Üniversitesi, 11 Temmuz 1992 yılında kuruldu. Harran Üniversitesi varken AKP diye bir parti yoktu! Ne iş Recep Tayyip Erdoğan? Şanlıurfalı hemşerilerim bunların dediklerine inanmayın."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR
500
Tanal'dan Erdoğan'a Harran Üniversitesi Yanıtı: 'Üniversite 11 Temmuz 1992'de Kuruldu. Harran Üniversitesi Varken AKP Diye Bir Parti Yoktu' Tanal'dan Erdoğan'a Harran Üniversitesi Yanıtı: 'Üniversite 11 Temmuz 1992'de Kuruldu. Harran Üniversitesi Varken AKP Diye Bir Parti Yoktu' Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hemen yanı başımızda terör örgütleri yuvalanmışken kendimizi rahat hissedemeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hemen yanı başımızda terör örgütleri yuvalanmışken kendimizi rahat hissedemeyiz. Erdoğan: Hayat Pahalılığı Başta Olmak Üzere Ekonomik Sıkıntıları Yine Biz Çözeceğiz. Biz Yaparız. Erdoğan: Hayat Pahalılığı Başta Olmak Üzere Ekonomik Sıkıntıları Yine Biz Çözeceğiz. Biz Yaparız.

Recep Tayyip Erdoğan, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tanal'dan Erdoğan'a Harran Üniversitesi Yanıtı: 'Üniversite 11 Temmuz 1992'de Kuruldu. Harran Üniversitesi Varken AKP Diye Bir Parti Yoktu' - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Lüks aracı tanınmaz halde! Immobile'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
20:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "300 milyar dolar getireceğim" diyen Kılıçdaroğlu'na tepki: Bunlar tefeciliğe soyundu
19:28 Tam bir orta saha savaşı var!
19:23 Hilal Kaplan'la evlenen Tevfik Emre Sarı hakkındaki iddialara tek tek yanıt verdi
19:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şanlıurfa'da muhalefete sert eleştiri: Seçim kirli pazarlıklarla kazanılmıyor
18:15 Erzincan'da genç öğretmen, ailesiyle yaşadığı evde iple asılmış halde bulundu
18:20 Şampiyon Beşiktaş yeniden lige döndü! Bir mutluluk da Karayolları yaşadı
18:10 Premier Lig'de zirve karıştı! Arsenal, şampiyonluk yolunda fena tökezledi
18:01 Düşme hattı alev alev! Giresunspor, Sivasspor'u tek golle geçti
17:15 Ankara'da çamaşır makinesi tartışması kanlı bitti! Ağabeyini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2023 21:12:04. #1.12#
SON DAKİKA: Tanal'dan Erdoğan'a Harran Üniversitesi Yanıtı: "Üniversite 11 Temmuz 1992'de Kuruldu. Harran Üniversitesi Varken AKP Diye Bir Parti Yoktu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement