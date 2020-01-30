Tanal'dan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili hakkında suç duyurusu - Son Dakika
Son Dakika Politika Tanal'dan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Tanal'dan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili hakkında suç duyurusu

6 saat önce

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos hakkında kamu davası açılması istemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Tanal'dan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili hakkında suç duyurusu, System.String[]

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda (AP) Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos hakkında kamu davası açılması istemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Tanal'ın Başsavcılığa verdiği dilekçede, Lagos'un Türk bayrağını yırtarak büyük bir provakasyona yol açtığı belirtildi.

Bayrağın, bir milletin varlığının ve bağımsızlığının sembolü olduğu vurgulanan dilekçede, bayrağa saygının önemine işaret edildi.

Türk Ceza Kanunu'nun 300. maddesinde "Türk Bayrağını yırtarak, yakarak veya sair surette ve alenen aşağılayan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmünün yer aldığı aktarılan dilekçede, 301. maddede ise "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçu bulunduğu anımsatıldı.

Lagos'un eyleminin bu iki madde kapsamına girdiğine işaret edilen dilekçede, şüpheli hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılması istendi.

Milletvekili, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 06:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP'li Altay'ın TV8'de toplanan yardım paralarıyla ilgili suçlamasına AFAD'dan cevap geldi
Adalet Bakanı Gül: Türk bayrağını yırtan Yunan vekil için adli mercilerimiz harekete geçti Kılıçdaroğlu'ndan ırkçı Yunan milletvekiline tepki: O ulu bayrak, onur ve gururla göklerde dalgalanmaya devam edecek Sevilay Yılman: Ekrem İmamoğlu'nun kayak tatiline gittiğini duyan Kemal Kılıçdaroğlu şok geçirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 01:20:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Tanal'dan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekili hakkında suç duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]