TANAP, 20 ilde yaklaşık bin proje ile çevreyi ve kalkınmayı destekledi

TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol ve TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal, Çevre ve Uyum Direktörü Fatih Erdem'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) ve sonuçlarını paylaşmak üzere hazırlanan kitabın da tanıtımı yapıldı. Resepsiyona Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Bakan Yardımcısı ve Dünya Enerji Konseyi (DEK) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar ve kardeş ülke Azerbaycan ve konuk devletlerin saygıdeğer diplomatları ve misyon temsilcileri katılım gösterdi

Gu¨ney Kafkasya Boru Hattı (SCP) ve Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) ile Gu¨ney Gaz Koridoru'nu oluşturan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), Türkiye'de çevre yönetimi, sürdürülebilir kalkınma ve kamusal faydayı hedefleyen özel bir program yürüttü. Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP), TANAP güzergâhı üzerinde 20 il, 67 ilçe ve 600 köyü kapsayan alanda yaklaşık 1.000 projeye ulaştı. Sosyal etkisi yüksek içerikleri ile geniş kesimlere dokunan SEIP kapsamında hayata geçirilen projeler, uluslararası arenada birçok ödüle layık görüldü.

Boru hattının geçeceği bölgelerde gerçekleştirilen saha ziyaretleri ve masaüstü araştırmalar sonucunda ortaya konan ihtiyaç analizi doğrultusunda planlanan çalışmalar, inşa süreci boyunca sırayla hayata geçirildi. TANAP'la birlikte SEIP'in de kat ettiği uzun yol, Ankara'da verilen bir resepsiyonla özetlendi; topluma kazandırılan projeler ise kitap niteliğinde bir raporla kamuoyuyla paylaşıldı.

TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol ve TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal, Çevre ve Uyum Direktörü Fatih Erdem'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) Bakan Yardımcısı ve Dünya Enerji Konseyi (DEK) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar ve kardeş ülke Azerbaycan ve konuk devletlerin saygıdeğer diplomatları ve misyon temsilcileri de katıldı.

TANAP'ın gerek vizyon gerek mühendislik gerekse de sosyal ve çevresel sorumluluk yönüyle mega bir proje olduğunu söyleyen (ETKB) Bakan Yardımcısı ve Dünya Enerji Konseyi (DEK) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar TANAP'ın gelecek benzer projeler için de örnek bir model oluşturduğunu vurguladı.

TANAP'ın Tu¨rkiye'nin Gu¨rcistan sınırında bulunan Ardahan'ın Posof ilçesi Tu¨rkgözu¨ köyu¨nden başlayarak Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gu¨mu¨şhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Ku¨tahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak u¨zere 20 ilden geçtiğini hatırlatan TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, "TANAP, Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki Şahdeniz-2 Gaz Sahası ve Hazar Denizi'nin gu¨neyindeki diğer sahalarda u¨retilen doğal gazı Tu¨rkiye'ye ve Avrupa'ya taşıyan 1850 kilometrelik bir hattan oluşuyor. Tu¨rkiye'nin doğal gaz arz gu¨venliğinin artırılması ve arz kaynaklarının çeşitlendirilmesinin yanı sıra Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yeni pazarlara açılmasına, bölgenin enerji arz gu¨venliğine ve istikrarına katkıda bulunmayı hedefleyen bu büyük proje, Yunanistan sınırında, Edirne'nin İpsala ilçesinden Avrupa u¨lkelerine doğal gaz iletimi yapacak olan TAP'a bağlanacak. Proje kapsamında Tu¨rkiye sınırları içerisinde biri Eskişehir'de, diğeri Trakya'da olmak u¨zere ulusal doğal gaz iletim şebekesine bağlantı için iki çıkış noktası bulunuyor." dedi.

TANAP'ın güzergahındaki illerde ekosistem ile uyumlu bir birlik kurarak ekonomik ve sosyal kalkınmaya ve doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmak üzere Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları'nı oluşturduğunu belirten Saltuk Düzyol, SEIP'in kaynak hacmi itibarıyla Türkiye'de özel sektör eliyle uygulanmış en büyük sosyal ve çevresel yatırım programlarından biri olduğunu kaydetti.

SEIP yatırımlarından 30 bini aşkın kişi doğrudan yararlandı

TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal, Çevre ve Uyum Direktörü Fatih Erdem de SEIP yatırımlarından 20.115 çocuk, 6.909 yetişkin ve 4.310 engelli yurttaşın doğrudan yararlandığını belirterek SEIP yatırımları ile 10.796 çiftçi, 189 okul aile birliği, 73 muhtarlık, 30 dernek, 19 birlik, 18 kooperatif, 12 il-ilçe belediyesi, 11 hizmet götürme birliği, 8 il özel idaresi ve 7 üniversiteye destek sağlandığını aktardı. SEIP kapsamında eğitimde kalkınmaya yönelik projelerin de desteklendiğini ifade eden Erdem'in verdiği bilgilere göre çeşitli sivil toplum kuruluşları ile uygulanan faaliyetler doğrultusunda 32.955 kişiye eğitim sağlanırken, 5.074 kişiye mesleki eğitimler verildi; 14 sempozyum düzenlenirken 3.700 öğretmen ve 2.000 aile çeşitli eğitimlerden faydalandı.

1000'i aşkın arkeolojik eser bulundu

TANAP güzergahında çevrenin korunmasına yönelik örnek çalışmalarının yanı sıra, toplam 154 hiç bilinmeyen arkeolojik sahanın Türkiye kültür envanterine kazandırıldığını ifade eden Erdem, şu bilgileri verdi: "1000'i aşkın arkeolojik eser ilgili müzelere teslim edildi. Erzurum Müzesi ve Bandırma Müzesi ile yapılan kazılarda çeşitli bulgular ile karşılaşıldı. Manyas ilçesinde Bandırma Müzesi Başkanlığı'nda yapılan kazılarda hiç tahribata uğramamış ve (tarımsal faaliyet veya kaçakçılık gibi) Roma Dönemi'ne tarihlenen (M.Ö. 1.YY ve M.S. 1. YY arası) bir mezarlık alanı (nekropol) keşfedildi. 74 adet mezarda, 600 civarında esere ulaşıldı. Her bir mezarda neredeyse 8 eser ile karşılaşıldı. Eserler arasında; pişmiş toprak, çok sayıda heykelcik, kandil, gözyaşı şişesi, bronz eserler gibi eserler yer aldı. Erzurum Müzesi ile yapılan Alaybeyi Höyük ve Çayırtepe II kazılarında ise en erken M.Ö. 4000 civarına tarihlenen eserler ile karşılaşıldı. Alaybeyi arkeolojik sahasında elde edilen veriler ile bölge tarihi yeniden yazılırken bu keşifle birlikte, Kuzeydoğu Anadolu bölgesindeki yerleşimler için bilinen en eski tarih, 550 yıl daha geriye çekilerek MÖ 4750 olarak güncellendi."

Uluslararası ödüle layık görüldü

TANAP, ABD merkezli Pazarlama ve İletişim Profesyonelleri Derneği (AMCP) tarafından verilen ve dünyanın en prestijli ödül programlarından biri olarak kabul edilen Communitas'ın "Toplum Hizmeti ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk" ödülüne layık görülürken; dünya genelinde topluma mal olmuş başarılı kurumsal sosyal sorumluluk projelerini ve kitle iletişimi çalışmalarını değerlendiren Birleşik Krallık merkezli The International CSR Excellence Awards tarafından "Sürdürülebilirlik" kategorisinde ve dünya çapında en başarılı çevre uygulamalarını tanıtmak, ödüllendirmek ve geliştirmek üzere kurulan Birleşik Krallık merkezli The Green Organisation tarafından, Green World Awards "En İyi Çevre Uygulamaları" kategorisinde ödüllere layık görüldü.

TANAP'ın aldığı diğer uluslararası ödüller arasında ise; PR Daily'nin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödüllerinde "Topluma Destek" kategorisinde birincilik yer alırken, dünyanın yine en prestijli ödülleri arasında gösterilen Stevie International Business Awards'ta kazanılan Avrupa'da yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk ödülü öne çıktı.