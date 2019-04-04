Son Dakika Haberleri: Tanap'a Sosyal Sorumluluk Ödülü

Tanap'a Sosyal Sorumluluk Ödülü

40 dakika önce

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) ABD merkezli Communitas Awards tarafından "Toplum Hizmeti ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk" kategorisinde ödüle layık görüldüğü bildirildi.

Tanap'a Sosyal Sorumluluk Ödülü, System.String[]
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) ABD merkezli Communitas Awards tarafından "Toplum Hizmeti ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk" kategorisinde ödüle layık görüldüğü bildirildi.

TANAP'tan yapılan açıklamada, Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) ile TANAP'ın Doğrudan Yatırım Fonlama Mekanizması, Doğrudan Hibe Fonlama Mekanizması ve Program Katkısı Protokolleri kapsamında toplam 20 il, 67 ilçe ve 600 köyde yaklaşık bin projeyi hayata geçirdiği belirtildi.

TANAP'ın SEIP destek programlarına 2015'te başladığı hatırlatılan açıklamada, "TANAP'ın geçtiği güzergah boyunca ekonomik ve sosyal kalkınma ile doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmayı amaçlayan ve kaynak hacmi itibarıyla Türkiye'de özel sektör eliyle uygulanmış en büyük yatırımlardan biri olan SEIP, Communitas'ın 'Toplum Hizmeti ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk' ödülünü kazandı. TANAP, sosyal sorumluluk alanında 11'i ABD'li, toplam 15 başarılı şirket arasında yer aldı." ifadeleri kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:15 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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