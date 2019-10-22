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TANAP'a sosyal sorumluluk ödülü

9 dakika önce

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), güzergahı üzerinde uyguladığı Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) ile ABD merkezli Uluslararası İş Ödülleri'nde (The Stevie Awards) Avrupa'da "Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı" ödülünü aldı.

TANAP'a sosyal sorumluluk ödülü, System.String[]

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), güzergahı üzerinde uyguladığı Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) ile ABD merkezli Uluslararası İş Ödülleri'nde (The Stevie Awards) Avrupa'da "Yılın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Programı" ödülünü aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TANAP, SEIP kapsamında toplam 20 il, 67 ilçe ve 600 köyde 1000'in üzerinde destekleyici projenin hayata geçirilmesi ile ödül almaya hak kazandı.

Desteklenen yatırımlar arasında, 251 okul modernizasyonu, 250 aromatik bitki ve tarımsal makine ekipmanı, 182 sosyal alan modernizasyonu, 160 hayvancılık, 141 sulama ve içme suyu, 84 arıcılık, 40 altyapı ve 17 yenilenebilir enerji projesi yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, boru hattının geçtiği bölgelerde ortaya konan ihtiyaç analizi doğrultusunda sosyal ve çevresel planlamalar gerçekleştirildiğini belirterek, "Doğal ve kültürel kaynakların korunmasına katkıda bulunmayı amaçlayan çalışmaları ve Türkiye'de çevre yönetiminde hayata geçirdiği birçok yeni uygulama ile ulusal ve uluslararası standartları belirledi. Global çapta aldığımız ödüller, başarımızın en net göstergesi." ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 11:52 Kaynak: AA
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