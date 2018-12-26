Son Dakika Haberleri: Tanap Atıl Durumdaki Köy Okullarını Turizme Kazandırıyor

Tanap Atıl Durumdaki Köy Okullarını Turizme Kazandırıyor

1 saat önce

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) destek verdiği, atıl durumdaki köy okullarını sosyal alan ve donatılara dönüştürerek bölge turizmine katkı sağlamayı amaçlayan proje kapsamında Eskişehir'in Yazıdere ve Çukurca köylerindeki iki eski okul binası, tadilatı tamamlanarak hizmete açıldı.

Tanap Atıl Durumdaki Köy Okullarını Turizme Kazandırıyor, System.String[]
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) destek verdiği, atıl durumdaki köy okullarını sosyal alan ve donatılara dönüştürerek bölge turizmine katkı sağlamayı amaçlayan proje kapsamında Eskişehir'in Yazıdere ve Çukurca köylerindeki iki eski okul binası, tadilatı tamamlanarak hizmete açıldı.

TANAP'tan yapılan açıklamada, şirketin, sosyal ve çevresel yatırım programları kapsamında Eskişehir Seyitgazi ilçesindeki 17 köy okulunun sosyal alanlara dönüştürülmesi sağlanarak Frig Vadisi'nin turizm merkezi olarak gelişimine katkıda bulunacağı bildirildi.

Bu kapsamda "Eski Köy Okulları Hayat Buluyor, Frig Vadisi Canlanıyor" projesiyle Yazıdere ve Çukurca köylerindeki iki okulun hizmete açıldığı belirtilen açıklamada, açılış törenine TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, TANAP Kalite, İSG, Sosyal ve Çevre Direktörü Fatih Erdem ve Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın'ın katıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, boru hattı güzergahındaki tüm şehirlerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek vermeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Frig Vadisi, doğal ve kültürel varlıklarıyla ciddi bir turizm potansiyeli taşıyor. Seyitgazi Belediyesi'nin bölgenin bu potansiyelini geliştirme yönündeki çalışmasının önemli aşamalarından birine katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın da TANAP'ın söz konusu projeyle, yörenin turistik, sosyokültürel ve ekonomik kalkınmasına destek verdiğini belirterek, "Amacımız, Frig Yolu adı verilen yürüyüş güzergahını turizm faaliyetleriyle canlandırarak turizm destinasyonu haline getirmek, Frig Vadisi güzergahı üzerinde projenin uygulanacağı mahallelerde geleneklerin yaşatılmasına katkıda bulunmak. Köyden ekonomik endişelerle göç yoluyla şehre giden nüfusun, gerçekleştirilecek çalışmalar neticesinde artan gelir potansiyeliyle köye dönmesinin önünü açmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 12:13 Kaynak: AA

Eskişehir, Çukurca, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Turhan'dan Engelliler, Şehit Yakınları ve Gazilere Müjde: Telefon Faturalarına Yüzde 25 İndirim Yapılacak Ziraat Bankası, Yeşilçam Temalı Reklam Filmiyle Duygulandırdı

Yasak Aşk Cinayetinde Kocadan Şok Teklif: Çocuğu Size Verelim, Şikayetçi Olmayın Metin Akpınar Hakkında Konuşan Bahçeli, Mussoli'nin Asıldığı Fotoğrafı Gösterip "Kendisine Yazık Etti" Dedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 13:23:50. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tanap Atıl Durumdaki Köy Okullarını Turizme Kazandırıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]