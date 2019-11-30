Son Dakika Haberleri: TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni - Rövnag Abdullayev
Son Dakika Güncel TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni - Rövnag Abdullayev - Son Dakika

TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni - Rövnag Abdullayev

6 saat önce

Salondan detaylar SOCAR Başkanı ve TANAP Yönetim Kurulu Başkanı Rövnag Abdullayev'in konuşması EDİRNE - SOCAR Başkanı ve TANAP Yönetim Kurulu Başkanı Rövnag Abdullayev, Türkiye'nin doğusundan batısına kadar uzanan boru hattının inşaatının zamanında tamamlandığını söyledi.

Salondan detaylar

SOCAR Başkanı ve TANAP Yönetim Kurulu Başkanı Rövnag Abdullayev'in konuşması EDİRNE - SOCAR Başkanı ve TANAP Yönetim Kurulu Başkanı Rövnag Abdullayev, Türkiye'nin doğusundan batısına kadar uzanan boru hattının inşaatının zamanında tamamlandığını söyledi.

Abdullayev, TANAP'ın TAP üzerinden Avrupa'ya gaz vermeye hazır halde olduğunu belirterek, "TAP'ın inşaatı da sona erdikten sonra tarihte ilk defa Azerbaycan gazı Hazar Havzası'ndan Avrupa pazarlarına doğrudan iletilmiş olacak. Böylece, Avrupa'nın yeni gaz tedarikçisi olmanın yanı sıra, Türkiye'nin de en büyük ikinci doğal gaz tedarikçisine dönüşmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Avrupa'ya 10 milyar metreküp gaz gidecek

Hattın açılışı 12 Haziran 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in katıldığı törenle Eskişehir'de gerçekleştirildi. Toplam kapasitesi 16 milyar metreküp olan boru hattından Türkiye'ye gelen gaz miktarının yakın zamanda 6 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor. Kalan 10 milyar metreküp doğal gaz ise TAP ile Avrupa'ya gönderilecek.

TAP'ın yüzde 20'şer hissesini BP, SOCAR ve Snam elinde bulundururken, Fluxys yüzde 19, Enagas yüzde 16 ve Axpo da yüzde 5'lik pay ile projede yer alıyor.

TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni - Rövnag Abdullayev

Rövnag Abdullayev, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çavuşoğlu: Türkiye'de Antalya Diplomasi Formu başlatılacak
Açılış maçı İtalya'yla! İşte A Milli Takımımızın fikstürü Bakan Kasapoğlu, A Milli Takım'ın EURO 2020'deki grubunu değerlendirdi Vladimir Petkovic: Türklerle oynamak keyifli olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 22:22:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TANAP Avrupa Bağlantısı Açılış Töreni - Rövnag Abdullayev
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]