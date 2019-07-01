Son Dakika Haberleri: TANAP, Avrupa'ya gaz vermek için hazır
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TANAP, Avrupa'ya gaz vermek için hazır

1 saat önce

Güney Gaz Koridoru'nun en uzun halkası olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın, (TANAP) 1 Temmuz itibarıyla Azerbaycan gazını Avrupa'ya iletebilecek duruma geldiği bildirildi.

TANAP, Avrupa'ya gaz vermek için hazır, System.String[]
Güney Gaz Koridoru'nun en uzun halkası olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın, (TANAP) 1 Temmuz itibarıyla Azerbaycan gazını Avrupa'ya iletebilecek duruma geldiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:28 
Avrupa, Güney, Ekonomi
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