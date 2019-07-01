TANAP, Avrupa'ya gaz vermek için hazır
1 saat önce
Güney Gaz Koridoru'nun en uzun halkası olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın, (TANAP) 1 Temmuz itibarıyla Azerbaycan gazını Avrupa'ya iletebilecek duruma geldiği bildirildi.
Güney
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:28
Gaz Koridoru'nun en uzun halkası olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın, (TANAP) 1 Temmuz itibarıyla Azerbaycan
gazını Avrupa
'ya iletebilecek duruma geldiği bildirildi.
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