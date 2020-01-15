TANAP çalışmalarında açığa çıkan 247 tarihi eser Bandırma'da sergileniyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat TANAP çalışmalarında açığa çıkan 247 tarihi eser Bandırma'da sergileniyor - Son Dakika

TANAP çalışmalarında açığa çıkan 247 tarihi eser Bandırma'da sergileniyor

6 saat önce

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) çalışmalarındaki kazılarda ortaya çıkan Roma ve Bizans dönemine ait 247 eser, Bandırma Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

TANAP çalışmalarında açığa çıkan 247 tarihi eser Bandırma'da sergileniyor, System.String[]

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) çalışmalarındaki kazılarda ortaya çıkan Roma ve Bizans dönemine ait 247 eser, Bandırma Arkeoloji Müzesi'nde sergilenmeye başlandı.

TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol, serginin açılış töreninde yaptığı konuşmada, projeyi insana ve çevreye saygılı olarak yürüttüklerini söyledi.

Düzyol, projenin inşaat çalışmaları öncesinde bugüne dek bilinmeyen 106 arkeolojik nitelikli alan, inşaat aşamasında ise 48 rastlantısal buluntu alanı keşfedilerek Türkiye kültür envanterine kazandırıldığını anlattı.

Müze müdürlüklerinin denetiminde yapılan 25 kurtarma kazısı sonucu gün yüzüne çıkartılan 1200'ü aşkın eserin koruma altına alındığını aktaran Düzyol, "Projemiz kapsamında yapılan kazılarda, Kalebayır arkeolojik sahasında yaklaşık 3 ay çalışılmış, 71 adet mezar açılmış, envanterlik ve etütlük olmak üzere 600'e yakın eser gün yüzüne çıkarılmıştır. Diğer arkeolojik alanlarda, Şevketiye ve Üzümlü'de yapılan kazılarda mezar ve yerleşim yerine ait izler tespit edilmiştir. TANAP, kazılara fon desteği sağlamakla yetinmemiş, Bandırma Müzesi, Bursa ve İstanbul laboratuvarlarına eser restorasyonları için malzeme ve ekipman desteği de vermiştir." diye konuştu.

Konuşmanın ardından Bandırma Kaymakam Vekili ve Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Düzyol'a teşekkür belgesi takdim etti, ardından Roma ve Bizans dönemlerine ait 247 eserin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Törene, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur, Erdek Belediye Başkan Vekili Hasan Yapakçı, Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçin ve ilgililer katıldı.

Bandırma, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:50 Kaynak: AA
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