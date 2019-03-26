Son Dakika Haberleri: Tanap Heyetinden Bayburt Rektörlüğüne Ziyaret

Tanap Heyetinden Bayburt Rektörlüğüne Ziyaret

47 dakika önce

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında Bayburt Üniversitesi Demirözü Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülen 'Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması' Projesinin sonuçlandırılması ve Çiftçi Eğitim Merkezi'nin açılışı için davet edilen Kalite İş...

Tanap Heyetinden Bayburt Rektörlüğüne Ziyaret, System.String[]
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında Bayburt Üniversitesi Demirözü Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülen 'Organik Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması' Projesinin sonuçlandırılması ve Çiftçi Eğitim Merkezi'nin açılışı için davet edilen Kalite İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal ve Çevre Direktörlüğü Heyeti, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u makamında ziyaret etti.

TANAP-SEIP Kalite İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal ve Çevre Direktörü Fatih Erdem ve heyeti, projenin başarıyla sonuçlandırılması ve Çiftçi Eğitim Merkezi'nin kurulmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Rektör Coşkun ise, bölge kalkınmasını hızlandıran proje çıktılarını yeni gelişim alanlarına yaymayı hedeflediklerini belirterek desteklerinden dolayı TANAP yetkililerine teşekkürlerini iletti. Ziyaret sonunda Erdem tarafından Coşkun'a plaket takdim edildi.

Ziyarette Proje Koordinatörü Prof. Dr. Vecihi Aksakal da hazır bulundu. - BAYBURT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:03 Kaynak: İHA

Bayburt Üniversitesi, Yaşam
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