TANAP'ın Geçtiği İllerde Kalkınma Programı Binlerce Kişiye Ulaştı

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'nın (TANAP) geçtiği Erzurum, Kars ve Ardahan illerindeki okullarda, özel kurumların eğitim birimlerinde, engelli merkezlerinde, camilerde, köy evlerinde, muhtarlıklarda, kıraathanelerde, üniversitelerde ve gezici öğretim birimi çadırında, toplamda 23 bin 714 kişiye eğitim, 18 kooperatife ise teknik destek ve mentorluk verildi.

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) tarafından finanse edilen ve Habitat Derneği tarafından yürütülen Habitat Sosyo - Ekonomik Kalkınma Programı kapanış toplantısı Erzurum Palan Otel'de program ortağı kurumlarının yöneticileri, yerel idari sorumluları, program gönüllüleri ve kooperatif yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. TANAP'ın geçtiği Erzurum, Kars ve Ardahan'da, sosyal ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi hedefiyle eğitim, kooperatifleşme, ekonomik büyüme ve yerel kalkınma programı üzerine 4 ana bileşenden oluşan program kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yaklaşık 90 köy, kasaba ve mahallede yürütüldü.

3 ilde 23 bin kişiye eğitim, 18 kooperatife destek

Eğitim Programı kapsamında, karavanın ulaştığı her yerde, sokaklarda, okullarda, çeşitli kurslarda, çay ocakları ve köylerin misafirhaneleri gibi yerlerde sosyal, finansal ve teknoloji becerilerinin geliştirilmesine yönelik 23 bin 714 kişiye eğitimler verildi. Kooperatifleşme Programı ile mentorluk ve teknik desteklerle bölgede faaliyette olan toplam 18 kooperatifin konumlarının güçlendirilmesi ve ekonomik olarak kalkınmasına destek verildi. Ekonomik Büyüme Programı çerçevesinde il ekonomisinde öne çıkan sektörler tespit edilerek, bölgede yer alan üniversiteler, kalkınma ajansları ve ticaret ve sanayi odaları temsilcileriyle iş birlikleri gerçekleştirildi. Her üç ilde de öne çıkan hedef sektörlerden biri olan peynir imalatı üzerine analiz aşaması yapılarak peynir kümelenmesi çalışmaları hazırlandı. Çalışmalar sonucunda küresel değerler zincirleri ile entegrasyon stratejileri ele alınarak 3 rapor yayınlandı.

Proje ilgili açıklama yapan TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal ve Çevre Direktörü Fatih Erdem, "TANAP'ın geçtiği güzergâhtaki 3 il, yaklaşık 90 köy ve kasabada sosyal ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi hedefi ile geliştirdiğimiz proje ile bölgedeki beşeri sermayenin gelişimini, öncelikli ihtiyaçlara yönelik ekonomik çözümler üretmeyi ve bu yönde vatandaşlarımızı uygulama açısından teşvik etmeyi amaçladık. HABİTAT'ın altyapısal ve operasyonel desteği sayesinde bölgenin üretim ve hizmet kapasitesinin artışına yönelik imza attığımız bu başarılı projenin yeni sektörlerin gelişimini ve istihdamı hızlandıracağı kanaatindeyiz." dedi.

Kapanış toplantısına ayrıca Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de konuşmasıyla katılım gösterdi.