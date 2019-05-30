TANAP kapsamında Hamza Bey İlkokulu'na spor alanı yapıldı

Bozüyük Hamza Bey İlkokulu'na, 'TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları' kapsamında gerçekleştirmiş olduğu proje sayesinde spor alanı yapıldı.

Bozüyük Hamza Bey İlkokulu'na, 'TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları' kapsamında gerçekleştirmiş olduğu proje sayesinde spor alanı yapıldı.



Proje kapsamında okul bahçesine 364 metrekare büyüklüğünde basketbol sahası ve 10 adet açık alan kondisyon aleti kazandırıldı. Ayrıca spor alanının güvenliğini sağlamak üzere okula görüntü kayıt cihazı, 4 adet kamera ve bir adet televizyon hibe edildi.



Okul Müdürü Mehmet Akif Özcan, proje kapsamında okul bahçesine kazandırılan spor alanı için ilgililere teşekkür etti. Müdür Özcan, "Okulumuz öğrencilerinin sağlıklı spor yapabilmeleri için okul bahçemize yapılan spor alanımız için TANAP yetkililerine, projenin yürütücüsü olan Okul Aile Birliği Başkanı Zeliha Yavru ve Yönetim Kurulu üyelerine ayrıca süreç boyunca desteğini esirgemeyen okul personeline çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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