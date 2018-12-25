Tanap Projesiyle Okula Donanım Desteği Sağlandı
1 saat önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nun, "TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları" kapsamında gerçekleştirmiş olduğu proje sayesinde okula donanım desteği sağlandı.
Bilecik
'in Bozüyük
ilçesinde Yavuz Sultan Selim
Ortaokulu'nun, "TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları" kapsamında gerçekleştirmiş olduğu proje sayesinde okula donanım desteği sağlandı.
Proje desteği olarak okulun kapalı spor salonunda bulunan soyunma odaları yenilenerek, toplantı salonu sahnesi restore edildi. Ayrıca 60 adet ergonomik yeni tip sıra takımı ve bir çok spor malzemesi okula kazandırıldı. Okul Müdürü Tekin Arslan
, projenin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti. Arslan, proje kapsamında okula donanım desteği sağlayan TANAP yetkililerine de ayrıca teşekkür etti. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:01 Kaynak: İHA
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