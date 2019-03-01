Son Dakika Haberleri: Tanap Sosyal ve Çevresel Yatırım Programı Sunuldu

Tanap Sosyal ve Çevresel Yatırım Programı Sunuldu

59 dakika önce

TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programı Aşkale'de sunuldu.

Tanap Sosyal ve Çevresel Yatırım Programı Sunuldu, System.String[]
TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programı Aşkale'de sunuldu.

Aşkale Halk Eğitim Merkezi Toplantı salonunda düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Şenol Polat, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Uzmanı Mehmet Kızıl, Daire amirler, Muhtarlar, Öğrenciler ve vatandaşlar katılım sağladı.

Programda katılımcılara bir sunum gerçekleştiren Mehmet Kızıl Engeller, engelliler hakkında geniş çapta bilgiler verdi. Programda slayt ve video gösterimi de gerçekleştirildi.

Ayrıca engellilerin sosyal hayata aktif katılımının ve istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:49 Kaynak: İHA

Mehmet Kızıl, Aşkale, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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