Tanap Sosyal ve Çevresel Yatırım Programı Sunuldu
59 dakika önce
TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programı Aşkale'de sunuldu.
TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programı Aşkale'de sunuldu.
Aşkale Halk Eğitim Merkezi Toplantı salonunda düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Şenol Polat, TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Uzmanı Mehmet Kızıl, Daire amirler, Muhtarlar, Öğrenciler ve vatandaşlar katılım sağladı.
Programda katılımcılara bir sunum gerçekleştiren Mehmet Kızıl Engeller, engelliler hakkında geniş çapta bilgiler verdi. Programda slayt ve video gösterimi de gerçekleştirildi.
Ayrıca engellilerin sosyal hayata aktif katılımının ve istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:49 Kaynak: İHA
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