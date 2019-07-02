Son Dakika Haberleri: TANAP tamam Avrupa’ya gaz vermeye hazır
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TANAP tamam Avrupa’ya gaz vermeye hazır

5 dakika önce

Trans Anadolu Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) tamamlandı.

TANAP tamam Avrupa’ya gaz vermeye hazır, System.String[]
Trans Anadolu Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) tamamlandı. TANAP, Azerbaycan'dan gelen doğalgazı 1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla Avrupa'ya vermeye hazır hale geldi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:08 
Ekonomi
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