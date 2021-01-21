"TANAP'tan bugüne kadar yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti" - Son Dakika

"TANAP'tan bugüne kadar yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti"

21.01.2021 15:42

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TANAP'ta 2020 yılında 4,9 milyar metreküp olmak üzere bugüne kadar yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleştiğini açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TANAP'ta 2020 yılında 4,9 milyar metreküp olmak üzere bugüne kadar yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleştiğini açıkladı.

Azerbaycan Eğitim Programı'na katılan Bakan Dönmez, karşılıklı güvene dayanan uzun vadeli ve büyük ölçekte projelerin kararlılıkla hayata geçirildiğini belirtti. Yapılan projelerle birlikte iki ülkenin kardeşliğinin güç kazandığını ifade eden Dönmez, "Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hatlarımız dönemin en önemli eserleri olarak ortaya çıkmıştı. Bu projeler başarıyla işledikçe birlikteliğimiz güç kazandı, kardeşliğimiz pekişti. Bunların devamında ise Güney Gaz Koridoru'nun en önemli parçası olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'ni (TANAP) tamamlayarak gaz akışını başlattık. TANAP bir taraftan ülkemizin doğal gaz arz güvenliğine çok önemli bir katkı sunarken, diğer taraftan da Avrupa'nın arz güvenliğinin anahtarı durumuna geldi. TANAP'tan 2020 yılında 4,9 milyar metreküp olmak üzere bugüne kadar yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti. TAP'la birlikte TANAP'ın ve Azerbaycan gazının stratejik önemi daha da artacak" ifadelerini kullandı.

Hayata geçirilen depolama projeleri sayesinde 589 yerleşim yerinin, 173 organize sanayi bölgesinin ve 81 ilin şehir merkezinin kesintisiz olarak doğal gaz kullanabildiğini ifade eden Dönmez, ortaya konan başarının tam anlamıyla gösterildiğini söyledi.

"TÜRKİYE-NAHÇIVAN DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJEMİZ İÇİN DE ÇALIŞMALARA TAM GAZ DEVAM EDİYORUZ"

Proje tamamlandığında Nahçıvan'da yaşayan Azerbaycan Türkleri'ne büyük bir rahatlık sağlayacağını söyleyen Dönmez, "2020'nin son günlerinde imza attığımız Türkiye-Nahçıvan doğal gaz boru hattı projemiz için de çalışmalara tam gaz devam ediyoruz. Hedefimiz Nahçıvan'a da kesintisiz ve güvenli doğal gaz arzı sunmak. 85 kilometrelik bu hatla taşıyacağımız yıllık 500 milyon metreküp gaz, Nahçıvan'da yaşayan Azerbaycan Türkleri'ne büyük bir rahatlık sağlayacak. Nahçıvan'ın sanayisi doğal gaz ateşiyle harlanacak" dedi.

Elektrik, doğal gaz ve akaryakıt sektörü başta olmak üzere serbest piyasa kurallarıyla güçlendirilmiş bir enerji sektörü için atılımların devam edeceğini söyleyen Dönmez, "2020 yılında devreye aldığımız kurulu gücümüzün neredeyse tamamını yenilenebilir kaynaklardan oluşturarak tüm dünyaya örnek bir başarı hikayesi yazdık. Bu anlayışla kurulu gücümüzün yüzde 63,5'ini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan oluşturarak önemli bir eşiği aştık. Ayrıca şimdi sırada bu hikayemizi kardeş Azerbaycan ile paylaşmak var. Piyasa işleyişinden elektrik piyasasına geçiş aşamalarına, yan hizmetlerden gün öncesi ve gün içi piyasalarına kadar teorik işleyişi hep birlikte ele alacağız" şeklinde konuştu.

(Engin Yağcı/İHA)

Fatih Dönmez, Azerbaycan, Nahçıvan, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'TANAP'tan bugüne kadar yaklaşık 9,1 milyar metreküp gaz akışı gerçekleşti' - Son Dakika


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