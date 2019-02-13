Tanap'tan Eğitime Destek

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu tarafından hazınlanan projeye 176 bin 700 lira hibe desteği sağlandı.

Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu tarafından hazınlanan projeye 176 bin 700 lira hibe desteği sağlandı.



Cumhuriyet Ortaokulu'nun TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Doğrudan Hibe Desteği kapsamında hazırladığı "Geleceği oku, tasarla, kodla" projesi uygun görüldü.



Okul idaresi gelen hibe desteğiyle robotik kodlama sınıfına 22 bilgisayar, robotik setler, üç boyutlu yazıcı ve tarayıcı alarak, öğrencilerin kullanımına sundu.



Kaymakam Muammer Köken, okulda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, eğitime yaptıkları katkılardan dolayı TANAP yetkililerine teşekkür ederek, bu desteğin eğitim açısından çok önemli olduğunu söyledi.



Bu desteğin ilçede eğitim kalitesini artıracağını belirten Köken, "Bu sınıfta çocuklarımız inşallah robot yapmayı öğrenecek. Üç boyutlu yazıcıyla kendi ürünlerini üretecekler. Teknolojiden uzak kaymayacağız ve öğrencilere kitap okuma alışkanlığını kazandıracağız." diye konuştu.



Okul Müdürü Murat Ürkmez de öğrenciler için bundan sonra da böyle projeler hazırlayacaklarını kaydetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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