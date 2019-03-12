Son Dakika Haberleri: TANAP'tan gelen gaz 4 milyar metreküpe ulaşacak

TANAP'tan gelen gaz 4 milyar metreküpe ulaşacak

58 dakika önce

TANAP Genel Müdürü Düzyol, "Proje kapsamında 30 Haziran 2018 ile 28 Şubat 2019 arasında toplam 1 milyar 250 milyon metreküp doğal gaz Türkiye'ye taşındı.

TANAP'tan gelen gaz 4 milyar metreküpe ulaşacak, System.String[]
TANAP Genel Müdürü Düzyol, "Proje kapsamında 30 Haziran 2018 ile 28 Şubat 2019 arasında toplam 1 milyar 250 milyon metreküp doğal gaz Türkiye'ye taşındı. Haziran sonuna kadar 2 milyar metreküp, 2019 sonuna kadar da 4 milyar metreküp gaz teslim etmiş olacağız" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:55 

Ekonomi
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