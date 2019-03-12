TANAP'tan gelen gaz 4 milyar metreküpe ulaşacak
58 dakika önce
TANAP Genel Müdürü Düzyol, "Proje kapsamında 30 Haziran 2018 ile 28 Şubat 2019 arasında toplam 1 milyar 250 milyon metreküp doğal gaz Türkiye'ye taşındı.
TANAP Genel Müdürü Düzyol, "Proje kapsamında 30 Haziran 2018 ile 28 Şubat
2019 arasında toplam 1 milyar 250 milyon metreküp doğal gaz Türkiye
'ye taşındı. Haziran sonuna kadar 2 milyar metreküp, 2019 sonuna kadar da 4 milyar metreküp gaz teslim etmiş olacağız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:55
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