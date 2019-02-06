TANAP'tan Organik Yumurta Tavukçuluğuna Destek

Erzurum'un Aşkale ilçesinin 3 köyünde 14 üreticiye yönelik uygulanan projenin değerlendirme toplantısı Polat Erzurum Resort Otel'de TANAP temsilcileri, TKV temsilcileri ve yerel idari yöneticilerin katılımıyla gerçekleşti.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP), Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları (SEIP) Doğrudan Yatırım fonlama mekanizması kapsamında desteklediği Entegre Organik Yumurta Tavukçuluğu projesi ilk sonuçlarını vermeye başladı. Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV) iş birliğiyle şekillenen proje kapsamında Erzurum Aşkale'de üreticiler tedarik, üretim ve satış süreçleri sonunda gelir elde etmeye başladılar. Polat Erzurum Resort Otel'de gerçekleşen değerlendirme toplantısına TANAP temsilcileri, TKV temsilcileri ve yerel idari yöneticileri açılış konuşmaları ve sunumlarıyla katılım gösterdi.

3 köyle 14 üretici kazanıyor

Erzurum Aşkale'nin 3 köyünde 14 üreticinin faaliyetlerini destekleyen projeyle ilgili konuşan TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal ve Çevre Direktörü Fatih Erdem "TANAP olarak boru hattı güzergahımız üzerindeki bölge halkının ekonomik ve sosyal kalkınmasını destekleme bilinciyle hareket ettik. Erzurum Aşkale'de Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV) ile gerçekleştirdiğimiz Entegre Organik Yumurta Tavukçuluğu projesiyle de yerel çiftçilerimizin hayallerini hayata geçirdik. Aşkale'deki 14 üretici çiftçimiz TKV'nin rehberliğiyle ürünlerinin satışını gerçekleştirerek hem kendi ekonomilerini oluşturuyor hem de bölgenin hayvancılık faaliyetlerine katma değerli katkıda bulunmuş oluyor. Bu tabloyu görmek bizler için mutluluk ve gurur verici." dedi. Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı İbrahim Tuğrul'un değerlendirme sunumunu takiben soru cevap kısmı ile proje değerlendirildi.