TANAP ve Tarım Kredi Kooperatifleri yetkilileri Kaymakam Güngör'ü ziyaret etti - Son Dakika

TANAP ve Tarım Kredi Kooperatifleri yetkilileri İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör'ü ziyaret etti.

İpsala Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, TANAP Yatırım Programları Müdürü Gizem Kunt, TANAP Kıdemli Yatırım Programları Uzmanı Duygu Doğan ve TANAP Sosyal Etki Uzmanı Mustafa Ali Çaylan ziyarette TANAP'ın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Güngör de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, TANAP yetkililerine çalışmalarında başarılar diledi.

Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürü Nedim Nar ile İpsala Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Hüseyin Günbattı da Kaymakam Güngör'ü ziyaret ederek bölgedeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.