'Tandır, çok fazla sağlık sorununa yol açıyor' - Son Dakika

'Tandır, çok fazla sağlık sorununa yol açıyor'

31.03.2021 12:26
'Tandır, çok fazla sağlık sorununa yol açıyor', System.String[]

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde kadınların ekmek pişirmek için kullandığı tandırın, sağlık sorunlarına yol açtığı belirtildi.

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde kadınların ekmek pişirmek için kullandığı tandırın, sağlık sorunlarına yol açtığı belirtildi. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, yaptıkları 5 yıllık araştırmada tandırın yanıklarının yanı sıra dumanının da birçok rahatsızlığa neden olduğunu söyledi. Tandırla ilgili yapılan araştırma, 5- 6 Haziran'da düzenlenecek 'Yanık Sempozyumu'nda ele alınacak.

Yörede kadınların ekmek yapımında kullandığı tandırlar, Van'da mercek altına alındı. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce proje kapsamında oluşturulan sağlık ekipleri, tandır ile ilgili geniş çaplı araştırma yaptı. Tandır ve tandır dumanıyla ilgili alan araştırması yapan ekipler, 13 ilçe ve merkezde saha çalışması gerçekleştirip, Van'daki 750 muhtardan 529'una ulaşarak, anket yaptı. Ankette, muhtarların bulunduğu yerleşim yerlerinde kaç hanenin ve kaç tandırı olduğuna, yakmak için nelerin kullanıldığına kadar cevaplar aranırken, hastanenin yanık merkezine gelen 4 bin 500 tandır yanığı vakası da incelendi. Yıllar süren araştırmalar kapsamında, tandıra düşerek hayatını kaybeden kadın ve çocukların yanı sıra yine kadınlarda fazla görülen hastalıklar saptandı.

'YEMEK BORUSU KANSERİ, BÖLGEDE KADINLARDA FAZLA'Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, yemek borusu kanserini bölgede özellikle kadınlarda fazla gözlemlediklerini belirterek, "Dünya geneline baktığımızda bu hastalık, erkeklerde daha fazla görülüyor. Burada ise tam tersi ve kadınlarda daha fazla görülüyor. Bunun nedenini araştırdığımızda, kadınlarda tandır dumanına uzun süre maruz kalmalarıyla sağlıklı bireylere göre daha fazla yemek borusu kanserini tespit ettik" dedi.Van çevresinde tek yanık merkezinin Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde olduğunu belirten Doç. Dr. Çelik, genelde kadın ve çocukların geldiğini belirterek, "Yaklaşık 4 bin 500 ile 5 bin arası bizde yatan hastaların verilerini inceledik. Bunlardan yüzde 10'unun tandır yanığı olduğunu gözlemledik. Yakın zamanda yaşlı bir teyzemiz, tandıra düşüp, yanarak, hayatını kaybetti. Biz de bununla ilgili yöneticilerde ve vatandaşlarda farkındalık oluşturmak ve beraberindeki sağlık sorunlarını masaya yatırmak için çalışma başlattık. Özellikle toplumun dezavantajlı kesimini etkiliyor" diye konuştu. 'KADINLARDA KOAH VE GÖZ PROBLEMLERİ GÖZLENDİ'Tandır yanıkları, tandır dumanı ve beraberinde oluşturduğu hastalıklarla ilgili araştırmalarda, tandırda ekmek pişiren kadınlarda sigara içmemelerine rağmen KOAH da gözlendiği belirtildi. Hastaneye başvuran kadınların öykülerine baktıklarında uzun yıllar tandır dumanına maruz kaldıklarını gördüklerini belirten Doç. Dr. Çelik, "Bunların yanı sıra yüksek ısıya ve dumana maruz kalan kişilerin gözlerinde de sorunlar oluşuyor. Bu ciddi halk sağlığı sorunudur" dedi.

Tandırla ilgili saha çalışmasında gerekli veriler elde ettiklerini belirten Doç. Dr. Çelik, daha sağlıklı ekmek pişirmenin mümkün olabileceğini kaydetti. Daha sonraki aşamada tandır dumanının kimyasal olarak içindeki molekülleri analiz edeceklerini anlatan Çelik, "Elde ettiğimiz tüm verileri toplayıp bir rapor yazacağız. Bununla ilgili çalıştay raporu hazırlıyoruz. Bunu da 5-6 Haziran'daki ulusal 'Yanık Sempozyumu'nda ele alacağız. Biz sorunu önce tespit etmek istedik ve bilimsel olarak çalıştayda bunları dile getireceğiz" diye konuştu.


'Tandır, çok fazla sağlık sorununa yol açıyor'
'Tandır, çok fazla sağlık sorununa yol açıyor'
'Tandır, çok fazla sağlık sorununa yol açıyor'
'Tandır, çok fazla sağlık sorununa yol açıyor'
'Tandır, çok fazla sağlık sorununa yol açıyor'

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Doğu Anadolu, Haziran, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Tandır, çok fazla sağlık sorununa yol açıyor' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Meral Akşener'in kürsüyü bıraktığı otizmli genç andımızı okudu, salon alkışlarla yıkıldı Meral Akşener'in kürsüyü bıraktığı otizmli genç andımızı okudu, salon alkışlarla yıkıldı Kredi borcunu ödeyemediği banka şubesini ayran ve yumurtaya boyadı Kredi borcunu ödeyemediği banka şubesini ayran ve yumurtaya boyadı Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor Norveç ve Hollandalılar, Ay-Yıldızlılar'ın berabere kalmasıyla grupta kartların yeniden dağıtıldığını düşünüyor Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı Polis memurunun fuhuştan işlem yaptığı kadından aldığı 'öpücük' rüşvet sayıldı Sağlık Bakanlığı Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının görüntülerini paylaştı: -80 derecede özel odalarda saklanıyor Sağlık Bakanlığı Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının görüntülerini paylaştı: -80 derecede özel odalarda saklanıyor Polisin gözaltına almaya çalıştığı çete lideri ateşe verdiği evinde yanarak öldü Polisin gözaltına almaya çalıştığı çete lideri ateşe verdiği evinde yanarak öldü Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu Polis memurunun genital bölgesindeki siğili aldırmak için girdiği ameliyat sonu oldu Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuru reddedildi Son Dakika: HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesinin iptali istemiyle yapılan başvuru reddedildi
Kısa çalışma ödeneği bugün sona eriyor! Milyonlarca kişi işsiz kalabilir Kısa çalışma ödeneği bugün sona eriyor! Milyonlarca kişi işsiz kalabilir         
12:15
Ersan İlyasova'nın da formasını giydiği NBA takımı Utah Jazz uçak kazası yaşadı! Jet motoru alev aldı Ersan İlyasova'nın da formasını giydiği NBA takımı Utah Jazz uçak kazası yaşadı! Jet motoru alev aldı         
12:08
Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek Kamu personeline yönelik iş ve işlemler tek bir idare tarafından yürütülecek         
11:49
Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı Kripto para borsasında büyük vurgun! 3 milyon 300 bin lira dolandırılan gencin dünyası başına yıkıldı         
11:26
Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı Lüks villada dehşet anları! Alevlerden kaçmak isteyen kadın balkondan atladı         
11:17
Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı Ekipler pavyona çevrilen lokantada yine aynı manzara ile karşılaştı         
10:55
11 yıllık eşinden boşanan Berdan Mardini'nin sözleri yeniden gündem oldu: Eşim ayaklarımı yıkar 11 yıllık eşinden boşanan Berdan Mardini'nin sözleri yeniden gündem oldu: Eşim ayaklarımı yıkar         
10:52
Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi Uraz Kaygılaroğlu ile aşk yaşayan Berrak Tüzünataç: Aşk hayatım çok iyi         
10:40
İkinci el araç alım satımına vergi geliyor İkinci el araç alım satımına vergi geliyor         
10:10
15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı 15 milyon abonesi bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı         
10:04
48 yaşındaki belediye başkanı 48 yaşındaki belediye başkanı "Sıram geldi" diyerek başhekimi makamına çağırıp aşı yaptırdı         
09:55
Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! Ölümden kaçmaya çalışsa da başaramadı! "Düğünümüze neden geldin" cinayeti kamerada         
09:36
Vahşice öldürülen 16 yaşındaki Sezen'in halası isyan etti: Yavrumun her yaşı için bir bıçak sokmuş Vahşice öldürülen 16 yaşındaki Sezen'in halası isyan etti: Yavrumun her yaşı için bir bıçak sokmuş         
09:24
ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi ABD'li oyuncu Sharon Stone'dan çok konuşulacak itiraf: Büyükannem kapıyı kilitler büyükbabam bizi istismar ederdi         
09:18
Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım Vicdansız anne, zorla evlendirmek istediği 15 yaşındaki kızını böyle tehdit etti: Seni dağa götürüp öldürmek lazım         
08:10
'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı 'Yufkacı Muammer'e kaçan iki eltiden biri evine dönme kararı aldı         
23:04
Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı Filipinler Devlet Başkanı, servis yapan kadının cinsel organına dokunmaya çalıştı         
18:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2021 12:36:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Tandır, çok fazla sağlık sorununa yol açıyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei