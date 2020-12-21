Tandır ekmeği turistik ilçedeki "Hatice abla"nın geçim kaynağı oldu - Son Dakika

Tandır ekmeği turistik ilçedeki "Hatice abla"nın geçim kaynağı oldu

21.12.2020 11:09

Erzurum'da 4 çocuk annesi Hatice Tarhan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen "sakin şehir" unvanlı Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi'nde 5 yıldır tandır ekmeği satarak ailesinin geçimini sağlıyor.

Erzurum'da 4 çocuk annesi Hatice Tarhan, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen "sakin şehir" unvanlı Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi'nde 5 yıldır tandır ekmeği satarak ailesinin geçimini sağlıyor.

Balıklı Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki 4 çocuk annesi Hatice Tarhan, aile bütçesine katkı sağlamak amacıyla 5 yıl önce Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi'nin bulunduğu civarda tandır ekmeği yapıp satmak için Belediye ve Kaymakamlık yetkilileriyle görüşerek kiralık yer istedi.

Alınan izinler doğrultusunda yaklaşık 40 metrekarelik kiraladığı iş yerinde tandır ekmeği yapmaya başlayan Tarhan, 5 yıldır pişirdiği ekmekleri satarak hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de yöredeki kadınlara örnek oluyor.

Pişirdiği ekmeğin içine zaman zaman tereyağı ve peynir de koyarak servis eden Tarhan, turizm sezonunda bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere tattırıyor.

Tarhan, AA muhabirine, Tortum Şelalesi'nde 5 yıldır tandır ekmeği pişirerek geçimini sağladığını söyledi.

Kendisine destek veren Uzundere Belediyesi ile Kaymakamlık yetkililerine teşekkür eden Tarhan, "Eşim önceden işsizdi ve borcumuz vardı. Eşime katkı olsun diye Belediye Başkanı ve Kaymakam'dan burada tandır ekmeği satmak için izin istedim. Allah razı olsun, sağ olsun onlar da bu yeri verdiler." dedi.

Tarhan, şelaleyi ziyarete gelenlerin tandırda pişirdiği ekmekten tattıklarını ve çok beğendiklerini belirterek, tandır ekmeğinin yöredekiler tarafından da ilgili gördüğünü aktardı.

"Ekmek kokusunu aldılar mı hemen buraya da geliyorlar"

Yazın günlük ortalama 500, kışın da 400 civarında tandır ekmeği sattığını anlatan Tarhan, "Ekmeğim çok meşhur, bir yiyen yine gelip yine yemek istiyor. Bu lezzeti tatmaya herkesi davet ediyorum. Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) sağ salim çıkarsak seneye herkesi bekliyoruz. Kovid-19 az da olsa işlerimizi etkiledi. Tortum Şelalesi'ni ziyarete gelenler, taze tandır ekmeğinin kokusunu aldımı hemen buraya da geliyor ve ekmek alıyor." diye konuştu.

Tarhan, civardaki esnaf ve ekmek almaya gelenlerin kendisine "tandırcı Hatice abla" diye hitap ettiğini dile getirerek, yaz mevsiminde ekmek satışının arttığını anlattı.

Ailesinin geçimine çalışarak katkı sağlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Tarhan, şöyle konuştu:

"Tandır ekmeğim hiç kalmaz, yaptığımı günlük satıyorum. Kendi işimi yaptığım için için çok memnunum. Çok şükür hiçbir şeye, kimseye muhtaç değilim. Paramı kazanıyorum. Kadınlara da evde oturmak yerine çalışmalarını tavsiye ederim. Evde oturup kilo alacaklarına çalışıp, üretip iş yapsınlar. Çalıştığım halde az da olsa kilom var ve bu haldeyim, çalışmasan daha çok kilo alırım ve nasıl olurdum bilemiyorum. Bence her kadın çalışmalı."

Şelaleyi ziyarete gelenlerden Rahmi Tayga da daha önce de şelaleyi ziyarete geldiğini ekmek aldığını belirterek, "Tandırcı Hatice abladan üçüncü kez ekmek alışım. Ekmeğin lezzeti çok güzel. Ablamızın eline sağlık, güzel ve lezzetli olmasa almazdık." dedi.

Tandır ekmeği turistik ilçedeki Hatice abla nın geçim kaynağı oldu
Tandır ekmeği turistik ilçedeki Hatice abla nın geçim kaynağı oldu
Tandır ekmeği turistik ilçedeki Hatice abla nın geçim kaynağı oldu
Tandır ekmeği turistik ilçedeki Hatice abla nın geçim kaynağı oldu

Tandır Ekmeği, Uzundere, Tortum, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tandır ekmeği turistik ilçedeki 'Hatice abla'nın geçim kaynağı oldu - Son Dakika


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