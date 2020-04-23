Tandır ekmeğine ilgi arttı - Son Dakika

Erzincan'da korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evde kal çağrıları, tandır ekmeğine olan ilgiyi artırdı. Genellikle Erzincan'ın köylerinde ev bahçelerinde bulunan tandırlar, yasaklarla birlikte daha sık kullanılmaya başlandı. Bölgede önceki yıllarda özellikle kırsal kesimde kadınlar tarafından pişirilen tandır ekmeği, gelişen teknoloji ve şehirleşme ile birlikte yerini fırınlarda pişirilen ekmeklere bıraktı. Fakat tüm dünyada etkili olan korona virüs salgını ile birlikte tandır ekmeklerine ilgi arttı.



Evinin bahçesinde bulanan tandırı uzun zamandır kullanmadığını söyleyen Neriman Köse, "Önceden herkesin evinde tandırı vardı. Eve gidiyordum, bir kova, iki kova artık ne kadar pişirilecekse komşular toplanırdı bir gün ona diğer gün öbürüne pişirirdik. Uzun zamandır tandır ekmeğine ara vermiştik. Bugünlerde korona virüs nedeniyle yeniden tandırı ateşlemeye başladık." dedi. - ERZİNCAN