Tandır evi kadınların geçim kaynağı oldu - Son Dakika

Tandır evi kadınların geçim kaynağı oldu

05.01.2021 10:22
Tandır evi kadınların geçim kaynağı oldu, System.String[]

Ağrılı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tandır ekmeği, kentte yaşayan kadınların geçim kaynağı oldu.

Ağrılı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tandır ekmeği, kentte yaşayan kadınların geçim kaynağı oldu.

Türkiye'nin birçok ilinde fırıncılık yaptıktan sonra memleketi olan Ağrı'ya dönen 50 yaşındaki İsa Dalmaz, kız kardeşi Neslihan Çarboğa ile birlikte burada açtıkları tandır ekmeği fırını sayesinde bölgedeki kadınlara iş imkanı sağlıyor. Pandeminin satışlarını olumsuz yönde etkilemediği tandır ekmeği, kentte yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Tandır ekmeği pişirerek iş sahibi olan kadınlar ise ev ekonomilerine katkı sağlamanın sevincini yaşıyor.

Abisi İsa Dalmaz ile açtıkları tandır ekmeği fırınında ilk başlarda geleneksel tandırla ekmek pişirdiklerini ancak daha sonra hem iş yoğunluğundan hem de daha az zahmet gerektiren modern makinalar ile tandır ekmeği pişirmeye başladıklarını söyleyen 5 çocuk annesi Neslihan Çarboğa, birçok kadının da burada çalışarak gelir elde ettiğini söyleyerek, "İlk önce tandırlarımız vardı orada pişiriyorduk ekmekleri. Daha sonra yavaş yavaş büyüttük işletmemizi. Sonra bu sisteme geçtik. Bu sistem bizi daha az yoruyor. Biz yoruculuğun farkındayız ama çok şükür kazanıyoruz da kendi emeğimizle. Abimin burayı açması gerçekten hepimize bayağı yaradı. Bayan arkadaşlarımızın hepsi buradan ekmek götürebiliyor. Çoğu zaman eşlerine ve çocuklarına buradan kazandığı parayla yardımcı olabiliyorlar. Ben beş çocuk annesiyim çoğu zaman çocuklarımın okul masrafını, mutfak masrafını karşılayabiliyorum buradan kazandığım parayla" şeklinde konuştu.

"Pandemiden dolayı her yer kapalıyken biz yine çalışıyoruz"

Korona virüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların tandır ekmeği satışlarını etkilemediğini dile getiren Neslihan Çarboğa, "Yoğunluk bizi bayağı bir yoruyor ama sonuçta bu bizim işimiz ve biz işimizi gerçekten yapabiliyoruz. Pandemiden dolayı her yer kapalıyken biz yine çalışıyoruz. Müşterilerimiz çok memnun bizim işlerimizden, ekmeğimizden" ifadelerine yer verdi.

30 yıl boyunca Türkiye'nin birçok ilinde fırıncılık yaptıktan sonra memleketi olan Ağrı'ya gelen ve burada tandır ekmeği fırını açan İsa Dalmaz, pişirdikleri ekmekleri market ve lokantalara da sattıklarını belirterek, "Ben 30 senedir bu işi yapıyorum. Fırıncılıkla ilgili her şeyi biliyorum. Yaklaşık iki yıl önce kendi memleketime gelip bu işi yapmaya karar verdim. Şu an benim yanımda beş tane aile çalışıyor. Geçim kaynağı oluyor onlar için. Ben bu işi Antalya ve Kayseri'de yaptım. En sonunda gelip kendi memleketimde yapmaya karar verdim. Her yere servis yapıyoruz. Bu şekilde memleketimize hizmet veriyoruz" dedi. - AĞRI

Tandır evi kadınların geçim kaynağı oldu
Tandır evi kadınların geçim kaynağı oldu
Tandır evi kadınların geçim kaynağı oldu
Tandır evi kadınların geçim kaynağı oldu
Tandır evi kadınların geçim kaynağı oldu
Tandır evi kadınların geçim kaynağı oldu
Tandır evi kadınların geçim kaynağı oldu
Tandır evi kadınların geçim kaynağı oldu
Tandır evi kadınların geçim kaynağı oldu
Tandır evi kadınların geçim kaynağı oldu
Tandır evi kadınların geçim kaynağı oldu
Tandır evi kadınların geçim kaynağı oldu
Tandır evi kadınların geçim kaynağı oldu
Tandır evi kadınların geçim kaynağı oldu
Tandır evi kadınların geçim kaynağı oldu
Tandır evi kadınların geçim kaynağı oldu

Tandır Ekmeği, Türkiye, Çocuk, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tandır evi kadınların geçim kaynağı oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2021'de kim ne kadar maaş alacak? Milyonları ilgilendiren rakamlar netleşti Kenan Karaman, 1 gol ve 1 asistle takımının galibiyetinde başrolü oynadı Ayrıldığı karısını çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü Kemal Doğulu'nun vedasının ardından Doya Doya Moda'nın yeni jürisi belli oldu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı envanterine kayıtlı 8 uçak var Yılbaşı kutlamasında arkadaşının verdiği uyuşturucu hapı alkolle içen kız hayatını kaybetti İzmir'de şimşekler geceyi aydınlattı! Sağanak yağış su baskınlarına neden oldu Emniyet, WhatsApp mesajını örnek gösterip uyarıda bulundu: Panik yapmayın, şikayetçi olun!
Başakşehir iddialarına Diagne'den yanıt geldi: Beni gerçekten güldürüyorsunuz Başakşehir iddialarına Diagne'den yanıt geldi: Beni gerçekten güldürüyorsunuz         
10:19
Protesto gösterilerinde gözaltına alınan 16 kişinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı belirlendi Protesto gösterilerinde gözaltına alınan 16 kişinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı belirlendi         
09:50
Patronunun parasını çalan personel, içeceğine de korona hastasının tükürüğünü karıştırmış Patronunun parasını çalan personel, içeceğine de korona hastasının tükürüğünü karıştırmış         
09:33
Sağlık Bakanlığı görüntüleri ilk kez paylaştı: Çin'den getirilen koronavirüs aşısında laboratuvar analizi sürüyor Sağlık Bakanlığı görüntüleri ilk kez paylaştı: Çin'den getirilen koronavirüs aşısında laboratuvar analizi sürüyor         
09:27
Tadilat süsü verdikleri dükkanda kumar oynayanlara baskın! Gizli geçitten girmişler Tadilat süsü verdikleri dükkanda kumar oynayanlara baskın! Gizli geçitten girmişler         
08:53
İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı İnternetten satışa çıkarttığı otomobilini dolandırıcılara kaptırdı         
07:58
Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur dizisinden ayrıldı Filiz Taçbaş, Baki Davrak ve Hazal Subaşı, Çukur dizisinden ayrıldı         
07:34
İbo Show'da büyük sürpriz! 9. bölüm konuklar çok konuşulacak İbo Show'da büyük sürpriz! 9. bölüm konuklar çok konuşulacak         
01:00
Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin         
23:14
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti Koronavirüs aşısı olan sağlık çalışanı 2 gün sonra hayatını kaybetti         
21:58
Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı Acun Ilıcalı'nın 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ilk kez ailesini paylaştı         
21:51
TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak TRT'den Masumlar Apartmanı hayranlarını üzecek karar! Yeni bölüm yayınlanmayacak         
20:48
Meteoroloji'den bir il için turuncu, 13 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı Meteoroloji'den bir il için turuncu, 13 il için sarı kodlu sağanak yağış uyarısı         
19:18
Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden Doğramacının kestiği ağacın gövdesinden "ay yıldız" figürü çıktı         
14:59
Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı Aynı kadına aşık olan iki yakın arkadaş, üçlü ilişki yaşamaya başladı         
14:07
Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir Evinde ölü bulunan Ukraynalı kadınla ilgili şoke eden detay! Filmden etkilenip intihar etmiş olabilir         
13:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 10:27:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tandır evi kadınların geçim kaynağı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei