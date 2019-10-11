Son Dakika Haberleri: Tandır evinde çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü
Son Dakika 3. Sayfa Tandır evinde çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Tandır evinde çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

38 dakika önce

Sivas'ın Ulaş İlçesinde tandır evinde çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Tandır evinde çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü, System.String[]

Sivas'ın Ulaş İlçesinde tandır evinde çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Ulaş ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan Eskikarahisar köyünde meydana geldi. Yusuf Saydam'a ait tandır evinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede tandır evini sardı. Vatandaşlar kendi imkanları ile yangını söndüremeyince itfaiyeden yardım istedi. Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Tandır evi kullanılamaz hale geldi. - SİVAS

Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 01:06 Kaynak: İHA
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