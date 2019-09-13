Son Dakika Haberleri: Tandır evinde ekmek yapmak isterken yangın çıktı
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Tandır evinde ekmek yapmak isterken yangın çıktı

1 saat önce

Tandır evinde ekmek yapmak isterken yangın çıktıMUŞ - Muşun Varto ilçesinde meydana gelen yangında tandır evi ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Tandır evinde ekmek yapmak isterken yangın çıktı

MUŞ - Muşun Varto ilçesinde meydana gelen yangında tandır evi ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgileri göre olay, Varto ilçesine bağlı Gümgüm Mahallesi'nde meydana geldi. İhsan Kondu isimli vatandaşa ait tandır evinde ekmek pişirmek için yakılan ateş, bitişiğindeki ahıra sıçradı. İhbar üzerine bölgeye giden Varto Belediyesi itfaiye ekibi, gerekli müdahaleyi yaparak yangını söndürdü.

Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan, yangın ihbarını duyar duymaz olay yerine geldiğini söyleyerek, "Belediye çalışanlarımızla birlikte yangın yerine geldik. Ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptı. Yangını söndürdüler. Vatandaşımıza geçmiş olsun" dedi.

Zabıta Müdürü Ahmet Kapaç ise, yangına müdahale ettiklerini belirterek, can kaybının yaşanmadığını söyledi.

Tandır evinde ekmek yapmak isterken yangın çıktı

Varto, Muş, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:04 Kaynak: İHA
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