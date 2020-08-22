Tandır keyfi faciaya yol açıyordu - Son Dakika

Tandır keyfi faciaya yol açıyordu

- Sivas'ta bahçesinde tandır çukuru açıp yakan bir kişi, çukurun altından geçen doğal gaz borusunun delinmesine neden oldu

SİVAS - Sivas'ta bahçesinde tandır çukuru açıp yakan bir kişi, çukurun altından geçen doğal gaz borusunun delinmesine neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ta Kadıburhanettin Mahallesi Demiryolu Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi. Mehmet Ali Yıldırım isimli kişi evinin bahçesinde tandır çukuru açtı. Geçtiğimiz gün dememek için tandırı yaktı. Bugün ise akşam saatlerinde çukurun bulunduğu yerde doğal gaz sızıntısı oldu. Durum, itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri çevre güvenliği aldıktan sonra Doğalgaz ekiplerinden yardım istedi. Gelen ekipler vanayı bularak gazı kesti. Erken müdahale olası bir faciayı önledi. Olay yerine tedbir amaçlı 112 ve AFAD ekipleri de sevk edildi.

Yıldırım, tandır çukuru kazdığı noktadan doğal gaz borusu geçtiğini bilmediğini belirterek, "Dün çukuru kazdık. Her hangi bir şey olmadı. Bugün ise bahçeden gas sızıntısı sesi geldiğini fark edip, ekiplerden yardım istedim" dedi.