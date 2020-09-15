Tandır ustası Recai Purutoğlu Türkiye'de yılın ahisi seçildi - Son Dakika

Bayburt'ta yaşayan 52 yaşındaki tandır ustası Mahmut Recai Purutoğlu, Türkiye'de yılın ahisi seçildi.

Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Selahattin Karaman, yaptığı yazılı açıklamada Ahilik Haftası'nın her yıl eylül ayında kutlandığını anımsattı.

Karaman, bu yılki kutlamalar kapsamında başkanlığın önerisi ve İl Kutlama Komitesince alınan kararla kentte yılın ahisi olarak belirlenen 45 yıllık tandır ustası Purutoğlu'nun aynı zamanda Türkiye'de de yılın ahisi seçildiğini belirtti.

Purutoğlu'nun 18 Eylül'de Kırşehir'de düzenlenecek törene hastalığı nedeniyle katılamayacağını ifade eden Karaman, şunları kaydetti:

"İleri bir tarihte Ticaret Bakanlığımız tarafından takdim edilecek kaftan ve hediyeleri, Valimiz Cüneyt Epcim tarafından kendilerine sunulacaktır. Bu vesileyle kıymetli ustamızı tebrik ediyor, kendisine 'geçmiş olsun' dileklerimi ileterek bütün esnafımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum."