Tandıra düşen kadın hayatını kaybetti
1 saat önce
Bayburt merkeze bağlı Kop köyünde tandıra düşen Fadime Akburak (65) feci şekilde can verdi.
Bayburt
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:09 Kaynak: İHA
merkeze bağlı Kop köyünde tandıra düşen Fadime Akburak (65) feci şekilde can verdi.
Edinilen bilgiye göre, sabah saat Akburak evde bulunan tandırın küllerini temizlediği sırada, dengesini kaybederek tandırın içine düştü. Bir müddet kendisinden haber alınamayan komşuları Akburak'ı tandırın içerisine düşmüş olarak buldular.
Olayın haber verilmesi üzerine tandırdan çıkarılan Akburak'ın öldüğü anlaşıldı. Köye gelen ambülans ile Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan Fadime Akburak'ın naaşı daha sonra otopsi için Trabzon
adli tıp kurumuna gönderildi.
Yaşlı kadının cenazesi Kop köyü camisinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında defnedildi. - BAYBURT
Ümraniye'de polisten kaçan sürücü, yayaların arasına daldı: 2'si ağır 4 yaralı
Esenler Otogarı'nda akılalmaz olay! Gece gelip duvar ördüler
Uçak krizini fırsata çeviren kadın girişimci, yetiştirdiği şeker otunun kilosunu 100 dolardan ihraç ediyor
(Özel) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolunda ilginç kaza