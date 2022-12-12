Tandıra düşüp, ağır yaralanan kadın 25 gün sonra öldü - Son Dakika
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Tandıra düşüp, ağır yaralanan kadın 25 gün sonra öldü

12.12.2022 13:08
Tandıra düşüp, ağır yaralanan kadın 25 gün sonra öldü

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde tandıra düşüp, ağır yaralanan Hatice Tekkol (65), 25 gün sonra hayatını kaybetti.

KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde tandıra düşüp, ağır yaralanan Hatice Tekkol (65), 25 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 17 Kasım'da Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Hatice Tekkol, ekmek pişirmek için tandıra odun koyarak yaktı. Ekmekleri pişirdikten sonra tandırın içine tencere koymak isteyen Tekkol, dengesini kaybedince tandırın içine düştü. Çığlık seslerini duyan yakınları, Tekkol'u tandırın içinden çıkardı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, vücudu yanan Tekkol'u, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Tekkol, 25 gün sonra hayatını kaybetti. Otopsi sonrası Hatice Tekkol'un cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Tekkol'un cenazesi, Çiftlik Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.


Kaynak: DHA
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Çiftlik, Ekmek, Güncel, Son Dakika

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