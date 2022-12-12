Olay, 17 Kasım'da Çiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Hatice Tekkol, ekmek pişirmek için tandıra odun koyarak yaktı. Ekmekleri pişirdikten sonra tandırın içine tencere koymak isteyen Tekkol, dengesini kaybedince tandırın içine düştü. Çığlık seslerini duyan yakınları, Tekkol'u tandırın içinden çıkardı. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, vücudu yanan Tekkol'u, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Tekkol, 25 gün sonra hayatını kaybetti. Otopsi sonrası Hatice Tekkol'un cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Tekkol'un cenazesi, Çiftlik Mahallesi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Çiftlik, Ekmek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tandıra düşüp, ağır yaralanan kadın 25 gün sonra öldü - Son Dakika

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