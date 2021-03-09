Tandırda kazın tadı bir başka - Son Dakika

Tandırda kazın tadı bir başka

09.03.2021 08:35
Tandırda kazın tadı bir başka, System.String[]

TÜRKİYE'nin önemli kaz üretim merkezlerinden Kars'ta, tandırlarda pişirilen kaz, damaklarda farklı bir tat bırakıyor.

TÜRKİYE'nin önemli kaz üretim merkezlerinden Kars'ta, tandırlarda pişirilen kaz, damaklarda farklı bir tat bırakıyor.

Kars ilçe ve köylerinde yetiştirilen kazlar, her yıl kar yağışıyla kesilerek kurutulduktan sonra soğuk hava depolarında bekletiliyor. Evlerde saklanan kazlar kış mevsiminde pişirilmeden önce tandır hazırlanıyor. Bir süre tencerede pişirildikten sonra tandıra asılıyor. Kaz piştikçe eriyen yağ pilava damlayarak kendine has tadı bırakıyor.

'BÜYÜKBAŞ DEĞİL, KAZ ÖLÜNCE ÜZÜLÜYORUZ'Arpaçay ilçesine bağlı Karakale köyünde de 69 yaşındaki Gülyağı Deveci evine konuk olan misafirleri için tandırda kaz pişirdi. Sabah erkenden yaktığı tandır kızana kadar tencerede pişirdiği kazı kıvamını alması, kızarması ve yağını pilava damlatması için tandıra asan 6 çocuk 12 torun sahibi Gülyağı Deveci, "Bizde misafire kaz ikram etmek atalarımızdan beri gelen önemli bir gelenektir. Özellikle kazları tandırda pişiririz. Bizde bir büyükbaş hayvan bile ölse üzülmeyiz ama kaz öldüğünde çok üzülürüz. Kaz bizim için çok değerlidir. Bakımı, beslenmesi ve büyütülmesi son derece zor ve meşakkatli olan kazlarımıza gözümüz gibi bakarız. Bugün de evimizde köyden gelen misafirlerimiz ve onlar için kaz hazırladık. Bir boğa kadar kıymetli olan kazı ikram etmek bizi son derece mutlu ediyor. Herkese afiyet olsun" dedi.

Kaz yetiştiricileri gurbetteki akrabalarına, evlerine gelecek olan misafirlere ve kendileri için ayırdıkları kazların dışında kalanları satarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.


Tandırda kazın tadı bir başka
Tandırda kazın tadı bir başka
Tandırda kazın tadı bir başka
Tandırda kazın tadı bir başka
Tandırda kazın tadı bir başka
Tandırda kazın tadı bir başka
Tandırda kazın tadı bir başka
Tandırda kazın tadı bir başka
Tandırda kazın tadı bir başka
Tandırda kazın tadı bir başka
Tandırda kazın tadı bir başka
Tandırda kazın tadı bir başka
Tandırda kazın tadı bir başka
Tandırda kazın tadı bir başka
Tandırda kazın tadı bir başka

Kars, kar, tat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tandırda kazın tadı bir başka - Son Dakika


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