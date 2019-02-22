Tandırdan Sıçrayan Kıvılcım Depoyu Yaktı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tekirdağ
'ın Süleymanpaşa
ilçesinde, bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, İnecik Mahallesi'nde Cemal Polat
'a ait evin bahçesinde bulunan tandır fırınından sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yakındaki depoda yangın başladı.
Polat ve mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla yangını söndüremeyince durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, depoda hasar oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:29 Kaynak: AA
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