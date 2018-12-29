Son Dakika Haberleri: Tandırlık Yangın Korkuttu

Tandırlık Yangın Korkuttu

1 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında bir tandırlık küle döndü.

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Çorum'un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında bir tandırlık küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Turan Mahallesi Harman sokakta bulunan Emrullah Kaleli'ye ait evin tandırlık kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden Sungurlu Belediyesi itfaiye müdürlüğüne bağlı ekipler alevleri daha fazla büyümeden söndürdü.

Tandırlık büyük çapta hasar meydana gelirken yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:34 Kaynak: İHA

İtfaiye, Sungurlu, Çorum, 3. Sayfa
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