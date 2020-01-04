Tandırlıkta yangın çıktı; 2 araç ile 2 traktör römorku kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tandırlıkta yangın çıktı; 2 araç ile 2 traktör römorku kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

Tandırlıkta yangın çıktı; 2 araç ile 2 traktör römorku kullanılmaz hale geldi

6 saat önce

ÇORUM'un Laçin ilçesine bağlı Çamlıca köyünde tandırlıkta çıkan yangında, kamyonet, ATV ve 2 traktör römorku yandı.

Tandırlıkta yangın çıktı; 2 araç ile 2 traktör römorku kullanılmaz hale geldi, System.String[]

ÇORUM'un Laçin ilçesine bağlı Çamlıca köyünde tandırlıkta çıkan yangında, kamyonet, ATV ve 2 traktör römorku yandı.

Laçin ilçesi Çamlıca köyünde Muammer Yılmaz'a ait tandırlıkta dün gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Laçin ve Osmancık ilçe belediye itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında, alevlerin sıçradığı kamyonet, ATV ve 2 traktör römorku ve bazı ziraat aletleri kullanılmaz hale geldi.Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.


Laçin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 08:37 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çorum'da yangın: 1 kişi öldü, 9'u çocuk 15 kişi dumandan etkilendi
Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

Son Dakika Haberleri
15:02 Sivas'ın Hafik ilçesinde Kızılırmak ve Hafik Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu - Son Dakika
15:00 Engellinin tekerlekli sandalyesini önce çaldı, sonra geri bıraktı - Son Dakika
15:00 İNTERNETTE VE SOSYAL MEDYADA ÖNE ÇIKAN YURT HABERLERİ - Son Dakika
15:00 Aynı site 3 günde 2 kez kundaklandı - Son Dakika
15:00 Sivas hatayspor genç takımını taşıyan otobüs devrildi 23 yaralı - Son Dakika
11:29 Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Son Dakika
23:52 Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2020 15:06:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tandırlıkta yangın çıktı; 2 araç ile 2 traktör römorku kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]