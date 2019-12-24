Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bozyazı Temsilciliği düzenlenen törenle açıldı.



Merkez Mahallesi'nde bulunan temsilciliğin açılışına, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkan Şükrü Tandoğan, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Bozyazı Belediye Başkan Vekili Bilal Aydın, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Genel Başkan Tandoğan, terör gazilerinin haricinde Türkiye'de bin 500 civarında Kore gazisi, 27 bin 500 civarında ise Kıbrıs gazisinin hayatta olduğunu ve gün geçtikçe sayılarının azaldığını söyledi. Tandoğan, "Kore'ye giderek savaşan ve gazi olanların sayısı 22 bindi. Bugün itibari ile 70 yıl sonra bin 500 civarında Kore gazimiz kaldı. Kıbrıs Barış Harekatına katılan ve gazi olan 37 bin 500 askerden günümüzde hayatta olan 27 bin 500 civarında. Bizler sayıları azalan bir gaziler grubuyuz" dedi.



Savaşların olmamasını ve Türkiye'nin savaş görmemesini temenni eden Tandoğan, "Tabi ki savaş olmasın ülkemiz, savaş görmesin. Zararı yok derneğimizde sona ersin. Ama vatanımız ilelebet yaşasın. Bu ülkenin ne şehidi ne gazisi yok olmaz. Vatan savunmasında maalesef bunlar olacak. Ancak gazilerimiz belli yaştan sonra şefkate ve ilgiye ihtiyaç duyuyor. Biz Bu temsilcilikleri açmak suretiyle gazilerimizi bir çatı altında toplamak gayretindeyiz. Bizim temsilciliklerimiz, bulunduğumuz mekanlar aynı zamanda öğrencilere, gençlere kahramanların, savaşların anlatıldığı mekanlardır. Öğrencilerimiz bu temsilciliklerimize gelebilirler, halkımızda gelebilir savaş hatıraları anlatılır. Bu nedenle bizim burada kurduğumuz teşkilat Türk kahramanlığının ve cesaretinin ifade edildiği bir ortamdır. Derneğimiz adına ilginizden ve katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim" şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından temsilciliğin açılışı yapıldı. Açılışın ardından gazilere öğretmenevinde yemek verildi. - MERSİN