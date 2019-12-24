Tandoğan: "Bu ülkenin ne şehidi ne gazisi yok olmaz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tandoğan: 'Bu ülkenin ne şehidi ne gazisi yok olmaz' - Son Dakika

Tandoğan: "Bu ülkenin ne şehidi ne gazisi yok olmaz"

6 saat önce

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bozyazı Temsilciliği düzenlenen törenle açıldı.

Tandoğan:

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bozyazı Temsilciliği düzenlenen törenle açıldı.


Merkez Mahallesi'nde bulunan temsilciliğin açılışına, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkan Şükrü Tandoğan, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Bozyazı Belediye Başkan Vekili Bilal Aydın, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Genel Başkan Tandoğan, terör gazilerinin haricinde Türkiye'de bin 500 civarında Kore gazisi, 27 bin 500 civarında ise Kıbrıs gazisinin hayatta olduğunu ve gün geçtikçe sayılarının azaldığını söyledi. Tandoğan, "Kore'ye giderek savaşan ve gazi olanların sayısı 22 bindi. Bugün itibari ile 70 yıl sonra bin 500 civarında Kore gazimiz kaldı. Kıbrıs Barış Harekatına katılan ve gazi olan 37 bin 500 askerden günümüzde hayatta olan 27 bin 500 civarında. Bizler sayıları azalan bir gaziler grubuyuz" dedi.


Savaşların olmamasını ve Türkiye'nin savaş görmemesini temenni eden Tandoğan, "Tabi ki savaş olmasın ülkemiz, savaş görmesin. Zararı yok derneğimizde sona ersin. Ama vatanımız ilelebet yaşasın. Bu ülkenin ne şehidi ne gazisi yok olmaz. Vatan savunmasında maalesef bunlar olacak. Ancak gazilerimiz belli yaştan sonra şefkate ve ilgiye ihtiyaç duyuyor. Biz Bu temsilcilikleri açmak suretiyle gazilerimizi bir çatı altında toplamak gayretindeyiz. Bizim temsilciliklerimiz, bulunduğumuz mekanlar aynı zamanda öğrencilere, gençlere kahramanların, savaşların anlatıldığı mekanlardır. Öğrencilerimiz bu temsilciliklerimize gelebilirler, halkımızda gelebilir savaş hatıraları anlatılır. Bu nedenle bizim burada kurduğumuz teşkilat Türk kahramanlığının ve cesaretinin ifade edildiği bir ortamdır. Derneğimiz adına ilginizden ve katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim" şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından temsilciliğin açılışı yapıldı. Açılışın ardından gazilere öğretmenevinde yemek verildi. - MERSİN

Bozyazı, Türkiye, Kore, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

MasterChef Ekin'in şef Somer Sivrioğlu'na "Yok hayatım" gafı kahkahaya boğdu
Yeni Malatyasporlu Mina'nın ikinci kattan düşen oğlu komadan çıktı Mahkeme kararı olmadan ad ve soyad değişimi süresi uzatıldı İbrahim Kalın, Değerli Konut Vergisi'nin 1 yıl ertelenebileceğini açıkladı

Son Dakika Haberleri
20:36 Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
20:36 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı - Son Dakika
20:36 Irak'ta protestocuların talebi "yeni seçim yasası" meclisten geçti - Son Dakika
20:35 Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı - Son Dakika
20:34 Tufanbeyli ilçesindeki okullarda eğitime ara verildi - Son Dakika
20:08 Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu - Son Dakika
18:08 Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 20:38:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tandoğan: "Bu ülkenin ne şehidi ne gazisi yok olmaz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]