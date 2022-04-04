Tane erik 3 TL'den tezgahta - Son Dakika
Üye Girişi

Tane erik 3 TL'den tezgahta

04.04.2022 15:26
Tane erik 3 TL'den tezgahta

Son günlerde sıcaklıkların da artmasıyla birlikte tezgahlarda yerini alan ve 10'lu paketi 30 liradan satılan erik, dikkat çekiyor.

Son günlerde sıcaklıkların da artmasıyla birlikte tezgahlarda yerini alan ve 10'lu paketi 30 liradan satılan erik, dikkat çekiyor.

Yaz meyvesi erik tezgahlardaki yerini almaya başladı. Erken hasat olan ve paket halinde satışa sunulan erik, 10'lu adetlik paketlerde 30 liradan satılıyor. Bazı müşteriler fiyatları yüksek bulurken, bazıları ise mevsimine göre normal olduğunu belirtiyor.

Henüz eriklerin erken hasat olduğunu ve bollanmaya başladıkça fiyatının da düşeceğini söyleyen esnaf Ramazan Okan Yurdakul, "Eriklerin şu an paketini 30 TL'ye satıyoruz. Gün geçtikçe erik daha da artıyor ve fiyatı düşüyor. Az olduğundan ve iklim şartından önce olgunlaştığından dolayı şu an fiyatları biraz yüksek. Yaklaşık 2 hafta sonra erik bolarmaya başlar, fiyatlar da oldukça düşer" dedi.

(Selim Kuşcu/ İHA)

Tane erik 3 TL'den tezgahta
Tane erik 3 TL'den tezgahta
Tane erik 3 TL'den tezgahta

YORUMLAR
500
Erik tezgaha indi, tanesi 10 liradan satılıyor Erik tezgaha indi, tanesi 10 liradan satılıyor Erik sayıyla satılıyor: 10 erik 50 TL Erik sayıyla satılıyor: 10 erik 50 TL

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tane erik 3 TL'den tezgahta - Son Dakika


Son Dakika
17:17 A Milli Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi son buldu
17:15 Batman'da boşanma aşamasındaki eşiyle tartıştı, 11 yerinden bıçakladı!
17:08 Kızılay'dan anlamlı çağrı! Üretim sıkıntısı çeken üreticiler için zekat toplayacak
16:54 Dünya bu adamı konuşuyor! Karısının yanında ilişkiye girdiği başka kadını hamile bıraktı
16:38 Ukrayna güçlerinden Rus ordusuna ağır darbe! 40 milyon dolar değerindeki Su-35 savaş uçağı paramparça oldu
16:25 Ahmet Çakar'dan gündem olacak 'kaset' sözleri: Gerçek depremi izleyin, köpekler federasyonu yedi
16:16 Zelenski katliama tanıklık eden Buça'ya ziyarette bulundu: Rusya ile müzakere çok zor
16:12 Altındağ Belediyesi'nin eski başkanı Tiryaki ile yeni başkan Asım Balcı arasında yaşanan borç tartışması büyüyor!
15:56 7 yıl önce Ebru Gündeş'in söylediği şarkıyı okuyan Sıla, dinleyiciden geçer not almadı!
15:51 Savaşın 40. gününde Ukrayna'nın en kritik bölgesinden gündem olan görüntü! Rus ordusuna ait onlarca askeri araç imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 17:26:10. #1.11#
SON DAKİKA: Tane erik 3 TL'den tezgahta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement