"Tane tane kapakları toplayalım, engelleri aşalım" projesi tanıtıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta Kantinciler ve Sağlıklı Yaşam Derneği tarafından hazırlanan, "Tane tane kapakları toplayalım, engelleri aşalım" adlı mavi kapak projesinin tanıtımı yapıldı.

Kahramanmaraş'ta 2012 yılından beri mavi kapak toplayarak engelliler için tekerlekli sandalye dağıtan Kantinciler ve Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Abdülkadir Gülmez, yaptığı çalışmayı proje haline dönüştürerek İçişleri Bakanlığına başvurdu.

Projesi onaylanan Gülmez, İl Emniyet Müdürlüğü ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün de katılımıyla kentteki bir restoranda gerçekleştiren programda, projenin tanıtımını yaptı.

Program da konuşan İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, bu çalışmanın toplumsal duyarlılığı en üst seviyeye taşıyan, toplumdaki engelleri ortadan kaldıran bir proje olduğunu söyledi.

Emeği geçen herkesi tebrik eden Cebeloğlu, projenin engellerin kaldırılması noktasında önemli bir adım olduğunu belirtti.

Cebeloğlu, projenin ekolojik dengenin de korunması, atıkların geri dönüşüme kazandırılması adına da önemli olduğunu kaydetti.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya da kurum olarak engellilere hizmet veren sivil toplum kuruluşları ile birlikte hareket ettiklerini belirtti.

Proje kapsamında engellilere verilen tekerlekli sandalyelere şehitlerin isimlerinin yazılmasının da manevi yönüyle bir anlam taşıdığını anlatan Kaya, "İnsanlarımıza içtikleri suyun ne şekilde anlamlı hale getirilebildiğini gösteriyor." dedi.

Abdülkadir Gülmez de 2012 yılından bugüne akülü, elektrikli ve manuel olmak üzere toplamda 10 bin 200 tekerlekli sandalye dağıttıklarını dile getirdi.

Gülmez, bundan sonra Kahramanmaraş'ta yapacakları faaliyetlerin "Tane tane kapakları toplayalım, engelleri aşalım" projesiyle şaha kalkmasını hedeflediklerini kaydetti.