Son Dakika Haberleri: Taner Öcal: "Bu Hafta Bir Galibiyet ile Tanışmak İstiyoruz"

Taner Öcal: "Bu Hafta Bir Galibiyet ile Tanışmak İstiyoruz"

26 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da Teknik Direktör Taner Öcal, pazar günü oynayacakları Teftiş Yapı Elazığspor karşılaşmasında galibiyet ile tanışmak istediklerini söyledi.

Taner Öcal:
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'da Teknik Direktör Taner Öcal, pazar günü oynayacakları Teftiş Yapı Elazığspor karşılaşmasında galibiyet ile tanışmak istediklerini söyledi.

Kardemir Karabükspor pazar günü Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadyumu'nda oynayacağı Elazığspor maçının hazırlıklarını akşamüzeri Hasan Doğan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik adam Taner Öcal yönetiminde düz koşu ile başlayan antrenman 5'e 2 top kapma ve taktiksel çalışmalar ile devam etti.

"Bu hafta bir galibiyet ile tanışmak istiyoruz"

Antrenman öncesi konuşan Teknik Direktör Taner Öcal, geçen hafta oynanan Osmanlıspor maçında iyi oyun oynadıklarını düşündüğünü belirterek, "Artık bir şeylere sığınmaktan bıktık. İki tane penaltımız vardı, vermediler. Ama iyi olduğumuzu düşünüyorum, iyi hazırlandık. Elazığspor ile güzel bir maç olacak. Çocuklar gittikçe üzerine koyarak gidiyor. Bir çok insanın takdirini kazanıyor. İyi hazırlandık çocukların enerjisi de iyi. İnşallah bu hafta bir galibiyet ile tanışmak istiyoruz. Bunu da çocuklar hak ediyor diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 06:21 Kaynak: İHA

Kardemir Karabükspor, Elazığspor, Spor
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