Taner Öcal: "Gücümüz Yettiğince Mücadele Edeceğiz"
1 saat önce
Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal, rakiplerinin yaptıkları transferlerle iyice kuvvetlendiğini belirterek, "Gücümüz yettiğince mücadele edeceğiz" dedi.
Kardemir Karabükspor
Teknik Direktörü Taner Öcal, rakiplerinin yaptıkları transferlerle iyice kuvvetlendiğini belirterek, "Gücümüz yettiğince mücadele edeceğiz" dedi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, hafta sonu sahasında oynayacağı Eskişehirspor
maçının hazırlıklarına başladı. Hasan Doğan
Tesisleri'nde yapılan idman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Taner Öcal, rakiplerinin yaptıkları transferlerle iyice kuvvetlendiğini ve güçleri yettiğince mücadele edeceklerini söyledi. Öcal, Eskişehir maçına kazanmak için çıkacaklarını belirterek, "Biz buraya gelirken devre arası transfer açılacağı umudumuz vardı. Yüzde 60-70'lere varan arzu ve istek vardı. Maalesef transfer tahtamız açılmadı. Mehmet başkan yalnız kaldı. Transfer tahtası kapalı olan Eskişehir ve Elazığ
transferlerini açtılar. Açınca aradaki makasta açıldı. Bizler de artık genç futbolcularımızla elimizden gelen her şeyi yapacağız. İyi futbol oynamaya başlamıştık ama Hatayspor
maçında 3 kırmızı kart yiyen oyuncular pas trafiğini sağlayan yerlerdi. Onlarda olmayınca Altınordu
maçında 20 dakikada 5 gol yiyince üzüldük. Eskişehirspor maçında 2 oyuncumuzun cezası bitti ve saha da olacak. İyi hazırlanıyoruz ve hedefimiz iyi futbol. Bunun yanında puan veya galibiyetle ayrılmak. İyi bir maç olacak. Gerçekten takımlar ilk yarıdakinden daha da kuvvetlendiler. Transferler yaptılar ve daha düzgün takımlar olmaya başladılar. Artık onlarla mücadele etmek zorundayız, edeceğiz de. Gücümüz yettiğince mücadele edeceğiz. Çocuklara güveniyorum ve en azından futbol anlamında güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:32 Kaynak: İHA
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