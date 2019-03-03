Son Dakika Haberleri: Taner Öcal: "Oyuncular Mental Anlamda Çok Yoruluyorlar"

Taner Öcal: "Oyuncular Mental Anlamda Çok Yoruluyorlar"

1 saat önce

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal, Ümraniye mağlubiyeti sonrası, "Genç bir takımla mücadele ediyoruz.

Taner Öcal:
Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal, Ümraniye mağlubiyeti sonrası, "Genç bir takımla mücadele ediyoruz. Fena da oynamadık" dedi.

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal, Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda 3-0 kaybettikleri Ümraniyespor maçı hakkında açıklamalarda bulundu. Ümraniyespor'u tebrik ederek sözlerine başlayan Öcal, "Durumumuz ortada, genç bir takımla mücadele ediyoruz. Aslında fena oynamadık. Kırılma anları var ve bunun önüne geçemedik. Verilen mücadeleden dolayı mutluyum. Oyuncularımı kutluyorum." diye konuştu.

Öcal, Karabük şehrinin futbolculara ağır bir misyon yüklendiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Onlar da mental anlamda çok yoruluyorlar. Çok şey istediğimizi düşünüyorum. Hem şehir hem de bizler onları biraz daha rahat bırakırsak öz güvenli bir şekilde oynarlar diye düşünüyorum." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:13 Kaynak: İHA

Ümraniye, Genç, Kardemir Karabükspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeni Evli Genç Kadın, 55 Bin Liralık Ziynet Eşyasını Halk Otobüsünde Unuttu Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir Maçında Tartışmalı Penaltı Kararı

Göztepe, Deplasmanda Atiker Konyaspor'la Berabere Kaldı Türkiye-Moldova Maçında Bütün Biletler Satıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 17:17:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taner Öcal: "Oyuncular Mental Anlamda Çok Yoruluyorlar"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]