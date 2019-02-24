Son Dakika Haberleri: Taner Öcal: "Oyuncularımız 1. Lig Seviyesini Bu Maçta Yakaladı"

Taner Öcal: "Oyuncularımız 1. Lig Seviyesini Bu Maçta Yakaladı"

20 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor sahasında 9 kişi kalan Tetiş Elazığspor'a 3-1 mağlup oldu.

Taner Öcal:
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor sahasında 9 kişi kalan Tetiş Elazığspor'a 3-1 mağlup oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal, bu maçta özellikle galip gelmek istediklerini ancak bunu başaramadıklarını söyledi. Özcal, " Hafta içinde de çalışmalarımızda rakibimizi iyi analize etmiştik. İyi baskı kurduk ama golü yedik. Buna rağmen gardımız düşmedi. Oyuncularımız 1. Lig seviyesini bu maçta yakaladı. Oyunsal anlamda da iyiydik ama bireysel hatalarımızdan gol yedik. Bu çocuklar kapasitelerinin çok üzerinde oynadılar. Gollerde atabilirdik ama olmadı. Bugün izleyenlere iyi bir futbol izlettiler. İnşallah seneye bu çocuklar takımı layık olduğu yere çıkarırlar" dedi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:15 Kaynak: İHA

Spor
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