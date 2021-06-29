Taner Ölmez'in düğününden çıkan Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya sorusuyla heyecanlandı

Medcezir dizisinde canlandırdıkları karakterlerle hafızalarda iz bırakan ünlü oyuncular, rol arkadaşları Taner Ölmez'in Ece Çeşmioğlu ile hayatını birleştirdiği düğün törenine katıldı. Yeşilçam isimli projeyle ekranlara dönen oyuncu Çağatay Ulusoy, Ölmez'in düğün töreni çıkışı basın mensupları tarafından görüntülendi.

KONUŞUP KONUŞMADIKLARI SORULDU

Medzecir dizisinin ekibiyle bir araya gelen Ulusoy, Serenay Sarıkaya ile de pişti oldu. Ulusoy, eski aşkı Serenay Sarıkaya ile ilgili sorular karşısında bir hayli heyecanlandı. Basın mensupları Çağatay Ulusoy'a düğün töreninde Serenay Sarıkaya ile konuşup konuşmadıklarını sordu.

SORU KARŞISINDA HEYECANLANDI

Ulusoy ise, "Söyleyecek bir şeyim yok şu anda. Sete gitmem lazım" ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun eski aşkına karşı mesafeli oluşu dikkatlerden kaçmadı.

DUYGU SARIŞIN İLE AŞK YAŞIYOR

Sarıkaya ile Ulusoy, 2013-2015 yılları arasında ekrana gelen 'Medcezir' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı. Çiftin ayrılığı o dönem büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. Çağatay Ulusoy, uzun süredir Duygu Sarışın ile bir dargın bir barışık ilişki yaşıyor.