Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu'yla evleniyor! - Son Dakika
Son Dakika Magazin Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu'yla evleniyor! - Son Dakika Magazin

Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu'yla evleniyor!

6 saat önce

Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterine hayat veren Taner Ölmez, uzun bir süredir aşk yaşadığı Ece Çeşmioğlu'yla evleniyor.

Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu'yla evleniyor!, System.String[]

Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterine hayat veren Taner Ölmez, uzun bir süredir aşk yaşadığı Ece Çeşmioğlu'yla evleniyor. Oyuncu, önümüzdeki günlerde Çeşmioğlu'nu ailesinden istemeye gidecek.

Ece Çeşmioğlu, Taner Ölmez, Mucize, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:51 
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