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Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu'yla evleniyor!
6 saat önce
Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterine hayat veren Taner Ölmez, uzun bir süredir aşk yaşadığı Ece Çeşmioğlu'yla evleniyor.
Mucize Doktor dizisinde Ali Vefa karakterine hayat veren Taner Ölmez, uzun bir süredir aşk yaşadığı Ece Çeşmioğlu'yla evleniyor. Oyuncu, önümüzdeki günlerde Çeşmioğlu'nu ailesinden istemeye gidecek.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 03:51
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