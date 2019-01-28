Son Dakika Haberleri: Taner Öncal: "Bu Çocukların Haklarını Kimseye Helal Etmiyorum"

Taner Öncal: "Bu Çocukların Haklarını Kimseye Helal Etmiyorum"

1 saat önce

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal, Hatayspor karşısında 3 oyuncusunun kırmızı kartla oyun dışı kalması sonucu hakem Süleyman Abay'a tepki göstererek oyuncularının haklarının helal etmediğini söyledi.

Taner Öncal:
Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal, Hatayspor karşısında 3 oyuncusunun kırmızı kartla oyun dışı kalması sonucu hakem Süleyman Abay'a tepki göstererek oyuncularının haklarının helal etmediğini söyledi.

Öcal, Süleyman Abay'ın daha önce yönettiği Karabükspor maçlarına da değinerek, "Süleyman Abay'ı tebrik ediyorum. Bu çocukların haklarını da ona helal etmiyorum. Genç çocukların buradaki mücadelesinin hakkını hiç kimseye helal etmek istemiyorum. Karşı takım oyuncusu topu yere vuruyor hiçbir şey yok. Bizimki faul yapıyor 'Hocam bu da mı faul?' diyor atıyorsun. Adaleti saha içinde sağlamadığın süre içerisinde bu adaleti maalesef ki futbolcular saha içerisinde sağlamak zorunda kalıyor. Biz Fair-play içinde oyuncuların yeteneklerini geliştirmek futbolun doğrularını öğretmek için buradayız. Karabük takımını birileri gözden çıkarmış. Karabüklülere de sesleniyorum, bu takımı terk etmekle bence siz memleketini terk ettiniz haberiniz yok" dedi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:18 Kaynak: İHA

Kardemir Karabükspor, Karabükspor, Süleyman Abay, Spor
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