Son Dakika Haberleri: Taner Taşkın: "Antalya'da 3 Hazırlık Maçı Yapacağız"

Taner Taşkın: "Antalya'da 3 Hazırlık Maçı Yapacağız"

1 saat önce

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, Antalya'daki hazırlık kampında 3 hazırlık maçı yapacaklarını söyledi.

Taner Taşkın:
Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, Antalya'daki hazırlık kampında 3 hazırlık maçı yapacaklarını söyledi.

TFF 2. Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek ilçesinde sürdüren Samsunspor'da Teknik Direktör Taner Taşkın, açıklamalarda bulundu. Çok verimli bir Samsun kampının ardından Antalya'da ikinci devreye hazırlandıklarını ifade eden Taşkın, şunları söyledi:

"Samsun'da kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarını tamamladık. 2 tane de hazırlık maçı yapıp herkese oynama fırsatı verdik. Antalya'da da 3 hazırlık maçı yapacağız. Antalya'da daha çok çabukluk ve taktiksel antrenmanları yapacağız ve hazırlık maçlarıyla son durumumuzu görüp, ikinci yarının ilk maçı olan Amed Sportif Faaliyetleri karşılaşması için Diyarbakır'a gideceğiz. Samsun'da yaptığımız çalışmalardan çok verim aldığımızı görebiliyoruz. Oyuncularımızın isteği ve arzusu gayet iyi durumda. Lige kadar tamamen hazır olmuş bir Samsunspor'u herkes görecek." - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:54 Kaynak: İHA

Samsun, Samsunspor, Antalya, Spor
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