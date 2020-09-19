- Taner Taşkın: "Golü bulduktan sonra takım savunmasını iyi yaptık"

İSTANBUL - Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Golü bulduktan sonra takım savunmasını da iyi yaptık ve neticesinde galip geldik" diye konuştu.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Tuzlaspor evinde Balıkesirspor'u 1-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Geçen hafta deplasmandan 1 puanla dönmüştük. Maça iyi başladık. İlk 20 dakika bayağı bir üstün oynadık. Rakip ardından çok kapandı. 2. bölge savunmayı çok iyi oynadılar. Devre arasında yapmış olduğumuz hamlelerle oyunu açmak için değişiklikler yaptık. Maçın geneline baktığımız zaman yüzde 62'lik bir oran var topa sahip olmada. Defans ve orta sahada gayet iyiyiz. Ama pozisyon üretemedik. Golü bulduktan sonra takım savunmasını da iyi yaptık ve neticesinde galip geldik" dedi.