Taner Taşkın: "Güçlü Bir Samsunspor Geliyor"

Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, yapılan yeni transferlerle birlikte ikinci yarıya güçlü bir Yılport Samsunspor'un geleceğini söyledi.

İlk olarak Antalya kampını değerlendiren Taner Taşkın, "13 günlük Samsun'da yapmış olduğumuz bir kamp vardı. Orada tamamen yüklemeye dayalı bir kamp yaptık. Burada da oyuncularımıza teknik, taktik ve çabukluk üzerine bir antrenman programı uyguladık. Oyuncularımızın iştahı çok iyiydi. 2 hazırlık maçı yaptık. Üçüncü hazırlık maçımız da iptal oldu. Hazırlık maçlarımızı Ümraniyespor ve Gençlerbirliği'ne karşı oynadık. Bu maçları ölçü maçı olarak düşünmüyorduk. Maçlardan galip geldik ama en önemlisi oyun olarak sahada ağırlığını hissettiren, doğru oynayan ve mücadele yapan bir Samsunspor vardı. Bu bizi çok umutlandırdı. İkinci devreye daha güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz" dedi.



Yeni gelen transferlerle birlikte forma rekabetinin de arttığını ifade eden Taner Taşkın, "Yeni transferlerimiz geldi. Aslında ilk devredeki takımımızda eksik yoktu ama kulübe zenginliğimiz çok fazla yoktu. Fakat yeni gelen oyuncularla beraber çok daha güçlü bir Samsunpor'un olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle hem kişilikleri hem de oyun karakteri olarak bize çok katkı sağlayacaklarını belli ettiler. Bu arada kulübemiz de çok zenginleşti. Benim işim de zorlaşmaya başladı. Çünkü bu kadar elit oyuncunun 11'ini hazırlamak, elimizde 25 kişilik bir kadro var ve bunlardan bir 18 oyuncuyu çıkartmak zor. Dışarıda yaklaşık olarak 6-7 oyuncu kalacak. Bu da benim için tatlı bir heyecan ve sıkıntı. Fakat her oyuncum da çok iyi seviyede. Bu yeni gelen oyuncuların sadece kendileriyle ilgili bir katkıları olmayacak, öyle bir rekabet ortamı yaptılar ki, şu anda elimizdeki oyuncuların bile performansının arttığını söyleyebilirim. Bu bizi daha çok heyecanlandırıyor ve mutlu ediyor. Biz rekabeti üst seviyeye çıkarttık. İnşallah hak eden, o formayı giymeye layık olan futbolcu formasını kendisi alacak. Formayı biz vermiyoruz, onlar kendileri alıyorlar. İnşallah bizler de doğru bir adalet dağıtacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.



Doğru transferler yapıldığını belirten Taner Taşkın, "Yeni gelen transferler sadece benim tercihim olarak değerlendirmeyelim. Bu tamamen scout ekibinin, başkanın ve yönetimin beraber ortak çalışmasıyla olan bir şeydir. Ara transferde takıma çok olgun oyuncular geldi. Daha tecrübeli oyuncular geldi. Sezon başları takım kurarsınız. Doğru iskelet varsa o doğru iskeletin üzerine ufak tefek makyaj yaparsanız, mutlaka ve mutlaka devre arasında yaptığınız oyunculardan katkı alırsınız. Devre arası transferleri her zaman çok naziktir. Her zamanda katkı sağlayacak gibi gözükmez fakat biz yeni bir takım oluğumuz için yeni takıma böyle doğru oyuncuları transfer etmek, bu da biraz kulübün maddi gücünün olmasından dolayı kaynaklandı. Çünkü kimse elindeki elit oyuncuyu devre arasında vermiyor. Ama biz şükürler olsun böyle bir takıma ve başkana sahibiz. İstediğimiz oyuncular maliyetli oyunculardı. Ligin sonunda şampiyonluğu yaşayabilmemiz için bu transferlerin yapılması gerekiyordu.



Çünkü hiç hata payı vermek istemiyorduk. Allah'ın izni ile doğru transferler yaptığımızı düşünüyorum. Antrenmanlarda da takımın seviyesinin yukarılarda olduğunu görebiliyorum" şeklinde konuştu.



Yeni gelen transferlerin Yılport Samsunspor'a güç kattığını belirten Taner Taşkın, "Erkam Reşmen, kampta talihsiz bir sakatlık geçirdi. Bunlar her oyuncunun başına gelebilir. Yeni transfer olan oyuncuların da başına gelebilir. Elimizdeki oyunculardan Erkam'ın başına geldi. Erkam'ın sakatlığından sonra Aytaç Sulu'yu aldık. Şu anda 3 stoperimiz var. Erkam iyileşip gelince de 4 tane stoperimiz olacak. Erkam gelene kadar biz o açığı fazlasıyla kapatırız. Bizim acil olması gereken transferlerimiz oldu. Gol atamama sıkıntımız vardı. Onun için Abdulkadir Özgen'i aldık. Oda çabuk uyum sağladı. Sol kanata Onur Eriş'i aldık. Orada da Samet Asatekin çok fazla rekabet içerisinde değildi. O da çok fazla oynuyordu. Zaman zaman yorgun bile oynatıyorduk. Onur'un sadece sol kanat gibi bir mevkisi yok. Ters tarafta da oynayabiliyor. Gol ve asist yapma özelliği var. Yılmaz Özeren gibi usta bir orta saha aldık. Elimizde o mevkilerde iyi oyuncular vardı ama Yılmaz ile daha olgun ve güçlü olduğumuza inanıyorum. Orada da güzel bir rekabet oldu. Sonra Bünyamin Cesur Karataş aramıza katıldı. O da rekabetin içerisine girdi. İki tane kalecimiz vardı. Onların yanına da Nurullah Aslan'ı aldık.



Nurullah gelecek vaat eden ve Türk futboluna damga vuracağına inanıyorum. Şimdi her mevkide asli görevini yapan 2'şer tane oyuncumuz var. Yola da inşallah emin adımlarla çıkacağız. İlk yarı gerçekten iyi oyun oynayan, iyi mücadele eden çok karakterli bir takımımız vardı. Bu gelen arkadaşlar beraber gücümüze güç kattığımızı düşünüyorum" dedi.



Amed Sportif Faaliyetleri maçından iyi skorla dönmek istediklerini ifade eden Taner Taşkın, "Hedefimiz belli, sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için de var gücümüzle mücadele edeceğiz. Onun için doğru çalışan bir ekibiz. İnşallah futbolcu kardeşlerim de futbolun bütün doğrularını sahaya sürecekler, sahada yapacaklar gerisini Allah'a bırakacağız. Amed Sportif Faaliyetleri A.Ş. maçı bizim için iyi başlamak adına önemli bir maç. Bu maça çok önem veriyoruz. Ciddi bir şekilde hazırlandık. Ligin iyi ve zor takımlarından bir tanesi. Diyarbakır her zaman zor bir deplasmandır. İnşallah bizde bu zor deplasmandan istediğimizi alıp dönmek istiyoruz. Bunun için de oyuncu kardeşlerim sahada ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır. Ben Diyarbakır'dan etkili bir skorla döneceğimize inanıyorum. Amed Sportif Faaliyetleri ile iyi ve kaliteli bir maçın olacağına inanıyorum. Çünkü onlarda futbol oynamayı seven oyunculardan kurulu. Zor bir maç olacak. İnşallah biz de zor olan oyunu kendi lehimize çevirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.



İkinci devrede çok iyi bir Yılport Samsunspor'un geleceğini belirten Taner Taşkın, "Biz geçen ilk yarıda deplasmanlarda hiç mağlubiyet almadık. Deplasmanlarda gayet iyi işler yaptık. İnşallah deplasman maçlarında iyi galibiyetler almayı istiyoruz. Bize şampiyonluğu getirecek olan maçlar iç saha maçları olacak. Zaten birinci derecedeki rakiplerimizin çoğuyla içeride oynayacağız. Seyircimiz ile tamamen bütünleşip, Samsun'u çok iyi bir deplasman haline getirip, onlarla zaferlerden zaferlere koşmak istiyoruz. Onun için de bizim olmazsa olmazımız, 12'nci adamımız bize inansınlar, bize güvensinler, bizler 7 gün 24 saat bu takımın iyi olması için mücadele ediyoruz. Samsun önemli bir futbol şehri. Biz bu önemli markayı en yukarılara taşımak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Bize destek olsunlar. Bizlerde onları oyucu grubumuzla beraber mahcup etmeyeceğiz. Çünkü çok iyi bir Yılport Samsunspor Allah'ın izni ile geliyor" ifadelerini kullandı.



Transfer hakkında da bilgi veren Taner Taşkın, "Son dakikaya kadar, bizi çok heyecanlandıracak oyuncu olabilirse transfer devam edebilir. Ama şu anda transferi kısmen bitti gözüyle görüyoruz. Zaten bu aralar gelen giden olmayacak. Amed Sportif Faaliyetler maçına elimizdeki bu kadroyla başlayacağız. Ben çocukların hepsine ayrı ayrı güveniyorum. Ben 11'i yaparken ayrı zorlanıyorum. 18'i yaparken ayrı zorlanıyorum. Dışarıda 6-7 oyuncu kalacak. Bu oyuncular kadroya giremediği zaman ne prim alabiliyorlar ne de maç başı alabiliyorlar. Bunu idare ve kontrol edebilmek, oyuncuları sıcak tutabilmek gerçekten kolay değil. Bizler de oyuncularımıza şunları söylüyoruz, bizlere antrenmanlarda öyle şeyler gösterin ki, bizlere de yanlış yaptırmayın. Çünkü Allah'tan korkan kişileriz. Kimsenin hakkını yedirmek istemeyiz. İlk 11'i yaparken zorlanmıyorum. Çünkü oraya kimi koysam oynar ama 18'i yaparken zorlanıyorum. Onun için de antrenmanlarda işini daha iyi yapanlar kadroda olacak. Onun için de oyuncularımız var gücüyle mücadele ediyorlar. Bizler de doğru seçimler yapıp, doğru oyuncuları kadromuza katacağız. İlk 18'i kurmam hem hoşumuza gidiyor hem de bizi üzüyor. Çünkü oyuncu sahada varsa mutlu. Çünkü sahanın dışındaysa oyuncu milyon dolarlar kazansa bile mutlu olamıyor" dedi.



Konuşmasında taraftara da seslenen Taner Taşkın sözlerini şöyle tamamladı:



"Şu anda elimizde bana göre 5 yıllık yerli oyuncu kadrosu var. Başkanımız İsmail Uyanık'a sonsuz teşekkür ediyorum. İstediğimiz her oyuncuyu kadromuza kattık. Burada bize çok destek verdi. Önümüzdeki sene Allah nasip eder yukarı çıkarsak şu elimizdeki yerli kadroya sadece birkaç yabancı transferle bütün ligi bitirebiliriz. Hangi lige baksam benim oyuncular gibi yok. Oyuncu grubumuz da bence seneyi hayal ederek bu işin içerisinde, bu takımın bir parçası olarak, kadroya girse de girmese de çalışıp sadece işine bakarak bizim adaletimize güvensinler. Oyuncularla gerçekten çok iyi bir diyalog halindeyiz. Doğru işler yapacağız. Onlarla biz bu markayı en üst seviyelere çıkartacağımızı umut ediyorum. Buradan taraftarlarımıza da sesleniyorum. Biz Samsun'u, Yılport Samsunspor'u, şehrini, taraftarın her şeyini çok seviyoruz. Bize güvensinler. Güçlü bir Yılport Samsunspor geliyor." - SAMSUN

