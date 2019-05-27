Son Dakika Haberleri: Taner Taşkın'ın önceliği Manisa

Taner Taşkın'ın önceliği Manisa

2 saat önce

TFF 2'nci Lig'de Play-Off yarı finalinde Fatih Karagümrük'e elenen Manisa Büyükşehir Belediyespor'da sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek teknik direktör Taner Taşkın, önümüzdeki günlerde yönetimle masaya oturacağını söyledi.

Taner Taşkın'ın önceliği Manisa, System.String[]

TFF 2'nci Lig'de Play-Off yarı finalinde Fatih Karagümrük'e elenen Manisa Büyükşehir Belediyespor'da sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek teknik direktör Taner Taşkın, önümüzdeki günlerde yönetimle masaya oturacağını söyledi. Son dönemde ismi Spor Toto 1'inci Lig'e yükselen eski kulübü Menemenspor'la anılan Taner Taşkın, "Önceliğim Manisa Büyükşehir Belediyespor olacak. Yönetimle oturup konuşmadan başka bir kulüple görüşmem. Menemen'den teklif gelmedi" diye konuştu.
?Manisa ekibi normal sezonun son 2 haftasında göreve gelen teknik patron Taşkın önderliğinde 2'de 2 yapıp Play-Off çeyrek finalde Tuzlaspor'u elemeyi başarmıştı.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:48 Kaynak: DHA
Fatih Karagümrük, Büyükşehir Belediyespor, Manisa, Spor
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