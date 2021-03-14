Taner Taşkın: "Kendimde aynı enerjiyi bulamadığım için istifa ediyorum"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, ikinci kez çalıştırmaya başladığı Tuzlaspor'da aynı enerjiyi yakalayamadığını ifade ederek, istifa ettiğini duyurdu.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Tuzlaspor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Taner Taşkın, ikinci kez çalıştırmaya başladığı Tuzlaspor'da aynı enerjiyi bulamadığını ifade ederek, "Bugün oyuncu grubum galibiyeti çok istediler. Ellerinden geleni yaptıklarını söyleyebilirim. Geçen sene buraya geldiğimizde play-offun dışındayken almış olduğumuz galibiyetlerle play-offa giren bir ekibe sahiptik. Güzel günler yaşadık. Sezon başlarken de aynı rüzgarla kendi kendimize hedef belirledik. Bizim almış olduğumuz neticeler bizi zirveye itekledi. İyi iş yapıp 38 puanla bu takımı bırakmıştım. Ardından 4 haftalık bir ayrılık yaşadık. Maalesef futbolda hiçbir zaman dün yok hep aynı başarıyı istiyorlar. Dönmemdeki etken oyuncuların 'geri gel beraber olalım' çağrısıydı. Geri dönmem hataydı. Bu şekilde dönüş yaptık. Aynı Tuzlaspor'u bulduğumu söyleyemem. Takımı heyecanlandırma adına çok mesafe harcadık. Oyuncuların üzerinde büyük baskı var. Maç kazanamıyoruz. Harika bir mücadele vardı. Çocuklar çok istekliydiler fakat stresten dolayı girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Hiç pozisyon vermeden talihsiz gol yiyerek mağlup ayrıldık. En kötü berabere bitmesi gereken bir maçtı. Ben kendimde aynı enerjiyi bulmadığım için istifa ediyorum. Kendi adıma ve Tuzlaspor adına hayırlı olmasını diliyorum. Bu ayrılık her iki tarafa da hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - İSTANBUL